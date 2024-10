Google va devoir effacer les données de navigation privée de Chrome

Coup de théâtre, ou non, Chrome collecte vos données pendant que vous naviguez en mode privé. Le recours collectif, entamé en 2020, vient de porter ses fruits puisque Google a accepté de supprimer les données collectées auprès des clients qui utilisaient le mode Incognito de son navigateur Chrome.

Google Chrome ne pourra plus collecter vos données malgré vous

Concrètement, la plainte affirmait que Google avait trompé ses utilisateurs sur les données collectées en mode Incognito, le nom donné par la firme à son mode de navigation privée, en suivant leur utilisation des sites web sans qu'ils le sachent. Google conservait des données sur les sites web consultés, ce qui n'était pas précisé dans les explications du mode Incognito.

En effet, le mode Incognito indique que la navigation est "privée" et que les personnes qui l'utilisent ne verront pas l'activité de navigation, et bien qu'il soit indiqué que les sites web peuvent toujours collecter des données (de manière limitée), l'avertissement ne dit rien au sujet de la collecte de données par Google. La société de Mountain View a mis à jour son navigateur en janvier 2024 pour préciser que Google collecte les mêmes données en mode Incognito et en mode de navigation standard. En gros, seuls les sites consultés ont moins accès à vos données, pas Google.



Google prévoit de détruire "des milliards de points de données" qui ont été collectés de manière inappropriée, en plus de désactiver les cookies tiers par défaut lors de l'utilisation de la fonction (Google prévoit de se débarrasser complètement des cookies plus tard dans l'année). Le règlement ne prévoit pas de dommages-intérêts pour les utilisateurs de Chrome, mais les particuliers ont la possibilité d'intenter leur propre action en justice. Une chose qui ne se pose pas avec Safari d'Apple. La société de Tim Cook a mis l'accent sur la confidentialité depuis l'iPhone X, et ne cesse depuis d'améliorer son navigateur en ce sens. Rappelons qu'il est d'ailleurs possible de voir le nombre de traqueurs sur chaque site consulté, vous verrez qu'iPhoneSoft n'en utilise qu'une poignée contrairement à ses concurrents.



Un porte-parole de Google a déclaré au Wall Street Journal que l'entreprise ne voyait pas d'inconvénient à supprimer les "anciennes données techniques" qui n'étaient pas associées à des personnes ou utilisées à des fins de personnalisation. L'accord doit encore être approuvé par le juge chargé de l'affaire.

Le temps de la justice pour Google

Au-delà de cette affaire qui ne fait que dégrader un peu plus son image, Google est en train de conclure plusieurs procès de moindre importance dans le cadre du conflit qui l'oppose au ministère américain de la justice au sujet de ses activités de recherche et de publicité. Google est accusé d'avoir conclu des accords préférentiels qui ont nui au secteur de la recherche et d'avoir exercé un contrôle excessif sur les outils publicitaires. Sans oublier qu'en Europe, la Commission européenne a déclenché une nouvelle enquête pour non conformité à la DMA.

Télécharger l'app gratuite Google Chrome