Google Chrome : des blocages pendant la navigation sur iPhone et iPad (+ la solution)

Google Chrome est disponible depuis plusieurs années sur iOS et iPadOS, le navigateur internet de la firme de Mountain View est réputé pour être rapide, fiable et performant. Jusqu'ici, Chrome sur iPhone et iPad a un historique irréprochable et des utilisateurs très satisfaits. Si tout semble parfait, ce n'est pas vraiment le cas si on en croit les retours de la dernière version de Chrome sur l'App Store...

Google Chrome bloque pendant l'utilisation

Les mises à jour d'app peuvent être bénéfiques, comme elles peuvent parfois dégrader l'expérience utilisateur jusqu'à rendre l'application difficilement utilisable. C'est ce qui se passe avec la dernière mise à jour de l'application Google Chrome sur iPhone et iPad !

La version 97.0.4692.72 qui est censée améliorer la stabilité et les performances propose finalement... tout le contraire.



Disponible depuis le 4 janvier, la nouvelle version commence à exaspérer les utilisateurs de Chrome qui sont confrontés à de multiples blocages pendant leur navigation.

Beaucoup affirment que l'application se fige après le chargement d'une page web, au moment d'ouvrir un nouvel onglet ou quand on modifie l'orientation de l'iPhone.

D'autres subissent des blocages plus extrêmes : dès l'ouverture de l'application. C'est le cas de l'utilisateur Reddit u/Christianbaez521 qui explique :

Aucune idée de la raison pour laquelle l'application Google Chrome ne fonctionne plus sur mon nouvel iPhone 13 Pro. Elle se fige littéralement 2 secondes après l'ouverture de l'application. J'ai déjà essayé de redémarrer mon téléphone, de désinstaller et réinstaller chrome, les deux n'ont pas fonctionné. Quelqu'un d'autre a le même problème ?

Rapidement, les réponses se sont enchaînées pour exprimer des difficultés similaires.

Le forum de Google est également envahi de message comme on peut le constater sur ce topic, là aussi l'application est inutilisable dès le lancement pour plusieurs utilisateurs. Les réactions ont été très rapides avec plus de 30 réponses en moins de 24 heures !

Et si c'était la solution ?

Un utilisateur de Reddit a trouvé comment contourner le blocage de l'application Google Chrome au démarrage ou lors de l'utilisation. L'anomalie proviendrait de la section "Découvrir", c'est elle qui provoquerait la paralysie de Chrome depuis la dernière mise à jour du 4 janvier.

Voici comment faire pour désactiver "Découvrir" et retrouver un fonctionnement normal du navigateur internet sur votre iPhone et/ou iPad :

Activez le mode avion afin de désactiver le Wi-Fi et les données cellulaires. Il faut que votre iPhone n'ait aucune connexion. Ouvrez l'application Google Chrome Un message alertant une absence de connexion va apparaître. Appuyez sur "OK" pour le supprimer. Rendez-vous dans le menu à trois points en bas à droite de l'application. Appuyez sur Paramètres Désactivez "Découvrir"

Une fois arrivée à la 6e étape, il vous suffit de désactiver le mode avion et d'utiliser Google Chrome qui devrait fonctionner normalement.



Si vous n'avez pas encore téléchargé la dernière mise à jour de Google Chrome sur iOS et iPadOS, le plus simple est de l'ignorer pour le moment. Les développeurs de la firme de Mountain View travaillent probablement sur une version corrective à venir sous peu !



