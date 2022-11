Chrome sur iOS ouvre les liens d'autres applications en mode Incognito

Google a ajouté une fonctionnalité astucieuse à Chrome sur iOS qui vous permet d'ouvrir rapidement des liens externes à partir d'autres applications en utilisant Incognito. C'est particulièrement utile sur les appareils partagés ou tout simplement pour ceux qui souhaitent éviter de laisser une trace quelconque.

Google Chrome améliore la confidentialité

Le comportement par défaut consiste à charger les liens à côté de vos onglets déjà ouverts où vos cookies et vos identifiants de compte sont partagés. En ouvrant en mode Incognito, vous êtes totalement anonyme à partir de la version 107.

Pour cela, il vous suffit d'activer l'option "Demander d'ouvrir les liens d'autres applications en mode Incognito" dans les paramètres de Chrome > Confidentialité et sécurité.



La première fois, vous aurez droit à un écran explicatif nommé "Ouvrir en incognito ?" et qui explique que l'URL que vous vous apprêtez à ouvrir le sera en session de navigation privée, sans impact sur l'historique et les "autres personnes qui utilisent cet appareil". Vous ne serez pas non plus invité à enregistrer les informations saisies dans les formulaires.



L'activation de ce paramètre est utile pour les iPad domestiques, qui n'offrent toujours pas de fonction multi-utilisateurs. En même temps, c'est également idéal si vous devez vous connecter à d'autres comptes en vous évitant de devoir copier manuellement les URL et d'ouvrir Incognito.

La version 107 de Chrome pour iOS a été rapidement remplacée par la version 108 hier, qui affiche désormais des favicons à côté des informations d'identification du site dans votre gestionnaire de mots de passe Google et dans les extensions des fournisseurs d'informations d'identification.



Vous utilisez toujours Safari ou vous avez configuré un navigateur par défaut sur iOS ?

