Mauvaise nouvelle pour les fans d’animés à petit budget : Crunchyroll met fin à son service gratuit le 31 décembre 2025. Après cette date, il faudra obligatoirement passer par un abonnement payant pour regarder ses séries préférées.

Crunchyroll supprime son offre gratuite : fini les animés sans payer

La plateforme de streaming spécialisée dans l’animation japonaise (anime) vient d’annoncer la fin de son service gratuit avec publicités. À partir du 1ᵉʳ janvier 2026, tous les utilisateurs devront souscrire à un abonnement payant pour accéder aux contenus, marquant ainsi la disparition du dernier moyen légal de regarder des animés gratuitement sur la plateforme.



Cette décision a été communiquée de manière peu cérémonieuse aux utilisateurs. Un message est apparu directement à l’écran, à la place d’une publicité habituelle, informant que le streaming avec publicités prendrait fin le 31 décembre 2025. Le service gratuit, qui permettait déjà un accès limité depuis plusieurs années, disparaît complètement.



L’offre gratuite de Crunchyroll s’était considérablement dégradée ces dernières années. Les épisodes en simulcast, diffusés le jour même de leur sortie au Japon, avaient été retirés du catalogue gratuit dès 2022. Les utilisateurs sans abonnement ne pouvaient plus accéder qu’à une sélection restreinte de séries anciennes, entrecoupées de publicités. Des titres populaires comme One Piece avaient également été retirés de l’offre gratuite l’année dernière.

Malgré ces restrictions, cette formule servait de porte d’entrée pour les nouveaux fans d’animation japonaise ou pour ceux ayant un budget limité. Elle permettait de découvrir le medium sans engagement financier, même si le choix était restreint.



Pour les utilisateurs qui devront désormais payer, les formules proposées sont au nombre de deux. L’abonnement Fan est actuellement à 5,99 euros par mois, tandis que l’abonnement Mega Fan s’élève à 7,99 euros mensuels ou 79,99 euros pour la formule annuelle. Ces prix ont déjà augmenté en mai dernier, avec une hausse d’un euro pour le Fan et d’un euro cinquante pour le Mega Fan. La plateforme n’a pas indiqué si ces tarifs évolueront à nouveau suite à la disparition des revenus publicitaires.



Cette évolution s’inscrit dans une tendance générale du secteur du streaming. De nombreuses plateformes ont abandonné leurs offres gratuites ou augmenté leurs prix ces dernières années. Pour les fans d’animés, cette suppression risque de pousser certains utilisateurs vers des alternatives illégales, faute d’options légales accessibles financièrement.

Avec ses 17 millions d’abonnés, Crunchyroll mise sur la richesse de son catalogue et ses exclusivités pour convaincre les derniers utilisateurs gratuits de passer à un abonnement payant. Reste à savoir si cette stratégie se révélera payante à long terme.

