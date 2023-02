Après l'API payante, Twitter va proposer une offre gratuite pour les "bons" robots

Nouveau rebondissement autour de l'API de Twitter. Après avoir coupé sans prévenir l'accès à toutes les apps tierces, puis annoncé une version désormais payante de la plateforme de développement, Elon Musk affirme que Twitter va laisser les bots fournissant du "bon contenu" accéder gratuitement aux services web du réseau social, mais seulement "en écriture seule". Un revirement non sans conséquence.

Twitter va ouvrir à nouveau son API

Après avoir forcer les clients tiers à mettre la clé sous la porte, comme Tweetbot et Twitterrific qui sont passés sur Mastodon, Twitter a annoncé la semaine dernière que les développeurs vont à nouveau pouvoir requêter le réseau, mais en payant à partir du 9 février. À l'époque, Le patron de Tesla, SpaceX et autre, a justifié cette décision en déclarant que l'API gratuite était "utilisée de manière abusive" par les spammeurs, ajoutant qu'un abonnement d'environ 100 dollars par mois "avec vérification de l'identité" pouvait "nettoyer les choses en profondeur."

Le mouvement a suscité des critiques de la part des développeurs et des utilisateurs de Twitter qui créent et utilisent des bots à des fins diverses. Alors que certains automastismes, comme Make it a Quote et Color Schemer, n'existent que pour le divertissement, d'autres, comme Pikaso, Remind Me of This Tweet et Thread Reader, offrent des fonctions utiles sur le site, notamment la possibilité de faire des captures d'écran, de recevoir des rappels pour certains tweets et de lire les fils de discussion dans une présentation plus organisée. De nombreux développeurs ont annoncé qu'ils allaient fermer leurs applications avant la date limite du 9 février.

Responding to feedback, Twitter will enable a light, write-only API for bots providing good content that is free — Elon Musk (@elonmusk) February 5, 2023



Bien évidemment, outre limiter le spam (qui était le point de blocage lors du rachat), l'idée est de faire en sorte que Twitter soit enfin rentable. Après Twitter Blue à 8 euros par mois pour avoir un compte certifié et des avantages comme l'édition de tweet, l'oiseau bleu voudrait faire payer les marques 1000 euros par mois pour avoir une coche dorée.

Reste à savoir ce que signifie "bon contenu" pour Elon Musk, la condition sine qua non pour accès à l'API gratuite. Nul doute que tout sera rapidement éclairci dans les prochains jours sur le site développeurs de Twitter.

