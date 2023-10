Twitter (X) offre aux administrateurs des communautés un questionnaire pour les nouveaux arrivants

Depuis plusieurs années, Facebook propose aux administrateurs des groupes, un questionnaire permettant de sonder les personnes qui souhaitent rejoindre le groupe. Cela permet de savoir si la personne est sur la même longueur d’onde et partage l’esprit du groupe. Séduit par cette approche, Elon Musk a décidé d’en proposer l’équivalent pour les communautés de Twitter (X).

Une nouveauté à découvrir dès maintenant

Dans un effort pour améliorer la gestion des communautés privées sur sa plateforme, le réseau social Twitter (X) a récemment introduit une fonction innovante. Cette nouvelle fonction offre aux administrateurs la possibilité de poser une question aux individus souhaitant rejoindre leur communauté, tout en exigeant leur accord avec les règles établies du groupe.



L’initiative a pour but de fournir aux administrateurs et modérateurs un moyen d’évaluer qui est autorisé à rejoindre la communauté. En obtenant des réponses des candidats, ils peuvent ainsi établir une barrière minimale contre les spammeurs et les robots, qui peuvent nuire à la qualité des interactions au sein de la communauté. Cette mesure peut aussi accorder un statut plus exclusif aux communautés sur X, les réponses étant évaluées pour juger si le nouvel arrivant peut ou non rejoindre.

Cette fonction peut contribuer à assurer la conformité avec les termes et politiques du réseau social, en écartant les individus susceptibles de signaler ou de rapporter le contenu du groupe. Elle aligne la plateforme Twitter (X) avec des plateformes similaires comme Facebook, qui propose une fonctionnalité analogue bien plus élaborée dans ses groupes, permettant l’administration de plusieurs questions et l’acceptation des règles spécifiques du groupe.



Un aspect unique de Twitter (X) est que la création et la gestion des communautés sont des privilèges réservés aux abonnés Premium vérifiés, c’est l’un des atouts de l’abonnement payant qu’essaie de nous vendre Elon Musk depuis plusieurs mois.

L’ajout de la fonction de questionnaire pour les nouveaux membres est un pas en avant significatif pour Twitter (X) dans sa quête pour fournir des outils robustes et efficaces pour la gestion des communautés. Cette initiative peut non seulement améliorer la qualité des interactions au sein des communautés, mais aussi positionner Twitter (X) comme une plateforme attrayante pour les discussions et les échanges constructifs.

gatekeeping allowed - admins of private communities can now require people to answer a question first before being able to join pic.twitter.com/fDRk8wzmA7 — X (@X) October 13, 2023

