Twitter s’offre la société OpenBack pour améliorer les notifications

⏰ Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Twitter s'empare d'une société spécialisée dans l'amélioration des notifications et la protection de la vie privée sur les appareils.



Jay Sullivan, responsable des produits grand public chez Twitter, a annoncé aujourd'hui que le réseau social a fait l’acquisition d’OpenBack. OpenBack est une plateforme de gestion mobile basée à Dublin. L'équipe rejoindra l'équipe produit Bluebird de Twitter pour se concentrer sur l'amélioration du système de notification de la plateforme.

Une bonne nouvelle pour les utilisateurs de Twitter

OpenBack rend les applications plus attrayantes en contrôlant les notifications push du côté de l'appareil. Contrairement aux SDK de notification push classiques comme AirShip, Batch et autre Follow, il est plus facile pour les applications mobiles de traiter les données sans avoir recours à un serveur tiers. Grâce à la technologie d'OpenBack, Twitter entend se concentrer sur les notifications qui intéressent le plus les utilisateurs et moins sur celles qui ne sont pas pertinentes.

1/ Today, I’m excited to share that Twitter has acquired @OpenBackHQ, a mobile platform that helps make apps more engaging through device-side control of push notifications. — Jay Sullivan (@jaysullivan) April 12, 2022





Cette nouvelle s'inscrit dans une série d'acquisitions réalisées récemment par le géant des médias sociaux. L'année dernière, Twitter a acquis Quill pour améliorer son système de messagerie. Il a également acheté Threader, qui permet aux utilisateurs de créer et de partager des fils de discussion longs sur Twitter. En outre, il a acquis la plateforme de bulletins d'information Revue et Breaker, qui l'a aidé à créer Twitter Spaces.



L'acquisition d'OpenBack aidera Twitter à fournir les bonnes notifications aux utilisateurs au bon moment, tout en donnant la priorité à la confidentialité. Une bonne nouvelle pour les utilisateurs qui veulent personnaliser l'expérience Twitter.

Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées, mais le service indique sur son site internet qu’il fermera ses portes le 19 avril.