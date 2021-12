Twitter acquiert Quill Chat, l'un des concurrents de Slack

Quill Chat n'est plus et Twitter est le principal responsable. Le réseau social vient tout juste de racheter cette application qui avait pour objectif de vous offrir un espace pour discuter avec vos collègues sans être dérangé.

Quill Chat appartient désormais à Twitter

Vous connaissez le fonctionnement des grandes entreprises, elles aiment racheter à tour de bras pour se renforcer année après année. C'est justement ce que vient de faire Twitter avec l'acquisition de l'application Quill Chat, l'un des concurrents de Slack, leader dans la messagerie instantanée liée au travail.

C'est Quill lui-même qui l'a annoncé via un communiqué :

Nous avons lancé Quill dans le but d'améliorer la qualité de la communication humaine. Nous pensons que les outils que nous utilisons pour communiquer aujourd'hui ne sont pas les meilleurs possibles. Avec Twitter, nous continuerons à poursuivre notre objectif initial : rendre la communication en ligne plus réfléchie et plus efficace pour tous.

Ne nous y trompons pas, si la fin du message laisse penser que Quill Chat sera toujours disponible à l'avenir, il n'en est rien. Les utilisateurs ont jusqu'au samedi 11 décembre soit 3 jours pour transférer leurs messages ailleurs avant que les serveurs soient définitivement fermés et les échanges supprimés.



Une application pas vraiment utilisée en France et pour cause, elle n'existait pas dans notre langue. L'avenir nous dira ce que Twitter a comme idée derrière la tête avec ce rachat mais d'après les dirigeants de Quill, cela devrait nous plaire.