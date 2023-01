Tweetbot et Twitterrific ferment, Tapbot priorise Ivory pour Mastodon

De nombreuses applications Twitter sont en train de disparaître, maintenant que le réseau social a confirmé qu'il n'autorisera plus les développeurs à tirer partie de son API. Avec sa décision, Elon Musk a rendu l'une des alternatives les plus connues non fonctionnelle en un clin d'œil. Du coup, Tapbots a arrêté le développement de Tweetbot. L'éditeur se concentre désormais pleinement sur Ivory, une application pour le réseau social Mastodon. Tapbots vise à rendre le programme "meilleur que Tweetbot n'a jamais pu l'être", même s'il n'est actuellement disponible qu'en test sur invitation.



De son côté, The Iconfactory en a fait de même avec Twitterrific.

Mastodon en profite

Cet éminent client Twitter n'est pas le seul à baisser les bras face au énième changement d'avis du côté de Twitter (avant l'ère Musk, l'API avait également été supprimée, remise en ligne, restreinte, etc). Par exemple, The Iconfactory a dénoncé le Twitter de l'ère Musk comme une entreprise qu'elle "ne reconnaît plus comme digne de confiance" et a retiré Twitterrific des App Stores iOS et macOS. Les utilisateurs d'Android, quant à eux, ne peuvent plus compter sur des applications comme Fenix ou Talon qui sont amenés à quitter le Play Store. On ne sait pas si les développeurs vont se rabattre sur Mastodon, un service ouvert qui profite des mécontents de Twitter pour engranger des inscriptions. Mais le réseau d'Elon Musk continue d'attirer plus de 2 millions de nouveaux clients par jour.

Ces fermetures interviennent après une semaine agitée. Les utilisateurs ont remarqué que de nombreuses applications tierces ont brusquement cessé de fonctionner dans la soirée du 12 janvier. Plus tard, Twitter a admis avoir violé les conditions de service de ces applications, apparemment pour faire respecter les directives "de longue date" des développeurs. Plus tard, le réseau social a discrètement modifié son accord de développement pour interdire formellement les clients non officiels.



Une mauvaise nouvelle pour les développeurs, mais qui, finalement, ne changera pas grand chose. En effet, si les clients pour Twitter sont nombreux sur les stores, ils ne représentent que quelques millions de téléchargements en tout d'après Techcrunch, contre plusieurs centaines de millions pour le client officiel. En regarde, trouver un client Facebook fiable n'est pas une mince affaire...



Dans tous les cas, sachez que passer par l'application officielle est un gage de sécurité.

