Les gars de Tweetbot travaillent sur l’app Ivory pour Mastodon

Tapbots, l'entreprise derrière la populaire application Tweetbot conçue pour améliorer l’expérience Twitter, travaille au développement d'une nouvelle application appelée Ivory qui s'intègre au réseau social Mastodon. L’éditeur ne laisse pas tomber l’oiseau bleu mais entend bien profiter de l’engouement pour l’alternative.

Ivory for Mastodon

Actuellement en phase de test bêta, l'application Ivory est encore en développement, avec de nombreuses fonctionnalités qui doivent encore être intégrées et des bugs qui doivent être corrigés d’après nos confrères de Macrumors.



De nombreux utilisateurs de Twitter sont passés à Mastodon à la suite du rachat de Twitter par Elon Musk, et Mastodon a connu une forte adoption au cours des dernières semaines. L'application compte désormais plus d'un million d'utilisateurs actifs mensuels, dont environ la moitié depuis octobre. De l’autre côté, Twitter attire plus que jamais, avec 2 millions de nouveaux utilisateurs par jour.



Comme nous l’avions vu, Mastodon est un réseau social décentralisé qui permet aux gens de créer leurs propres serveurs, et son utilisation est plus déroutante que celle de Twitter. Le site web et l'application ne sont pas immédiatement très intuitifs au départ, mais des applications comme Ivory pourraient faciliter la transition pour ceux qui quittent Twitter.

Ivory a un design assez similaire à Tweetbot à l'heure actuelle, offrant l'accès à une timeline, aux mentions, à la recherche, au profil et à d'autres options. Il y a également un bouton de composition dédié en forme de corne, car les messages sur Mastodon sont appelés "toots" (coup de corne, klaxon).

Bien évidemment, Ivory est loin d’être prêt pour une sortie publique, car un certain nombre de fonctionnalités comme les notifications push et les listes ne sont pas encore implémentées, mais les fans de Tweetbot qui rêvaient d’un client pour Mastodon peuvent suivre les efforts de Tapbots qui lancera probablement une bêta publique prochainement.

