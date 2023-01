Tapbots lance l'application Ivory pour Mastodon

Comme prévu, Tapbots, la société derrière le client Tweetbot qui a été débranché par Twitter en ce début d’année (parmi d’autres), a lancé aujourd'hui Ivory, une application conçue pour être utilisée avec le réseau social Mastodon. Voyons ensemble ce qu’il propose.

Ivory for Mastodon by Tapbots

Disponible pour l'iPhone et l'iPad, Ivory a été testé par des bêta-testeurs depuis fin novembre, mais Twitter ayant officiellement mis fin à l'accès à l'API pour les applications tierces, Tapbots a visiblement accéléré le développement et a choisi de lancer une première version d'Ivory auprès du grand public.



Sans surprise, Ivory affiche une interface semblable à celle de Tweetbot qui sera immédiatement familière aux utilisateurs de Tweetbot, offrant la même navigation avec des onglets pour une vue de la timeline d'accueil, les mentions, les notifications, le profil, les listes, et plus encore. Pour sa première version, l’app prend déjà en charge plusieurs comptes, les avertissements sur le contenu, la mise en sourdine et les sondages, ainsi que les signets, les messages à la mode, les statistiques des messages, l'accès aux gifs et les options d'affichage des lignes de temps locales et fédérées. Sans oublier qu’Ivory comprend également différents thèmes et icônes d'application comme Tweetbot, dont un joli mode sombre.



Pour l'instant, l'application n'est pas aussi complète que Tweetbot, mais une feuille de route de développement est disponible sur le site Web de Tapbots avec par exemple l’édition du profil, les notifications et autres qui arriveront dans l’année.



Voici les points forts d’après les développeurs :

Magnifique conception visuelle et sonore

Performances ultra-rapides et défilement ultra-fluide

Nombreuses options de thèmes et d'icônes d'application

Prise en charge de plusieurs comptes

Création et visualisation des avertissements de contenu

Création et participation à des sondages

Recherche et publication aisées de gifs

Notifications push personnalisables et onglet notifications visibles

Visualisez les statistiques de publication pour la journée et le graphique pour la semaine dans l'onglet des statistiques.

Puissants filtres de mise en sourdine avec prise en charge de regex.

Possibilité de suivre les hashtags

Mise en signet des messages pour s'y référer en privé

Visualisation des timelines locales et fédérées ainsi que des posts tendances.

Puissants filtres de timeline pour afficher/masquer rapidement les posts de différents critères.

Ne perdez jamais votre place dans la timeline à travers Ivory sur plusieurs appareils.



Le téléchargement d'Ivory est gratuit, mais toutes les fonctionnalités peuvent être débloquées moyennant un abonnement de 1,99 € par mois ou 17,99 € par an. Reste que Mastodon est toujours loin d’être aussi dynamique que Twitter…

Télécharger l'app gratuite Ivory for Mastodon by Tapbots