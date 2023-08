Stomp for Mastodon : la nouvelle application qui apporte Mastodon à votre Apple Watch

Après l'acquisition de Twitter par Elon Musk, beaucoup d'utilisateurs ont fait le choix de partir vers d'autres réseaux sociaux. Mastodon qui apporte quasiment la même expérience que Twitter a été l'un des réseaux qui a connu la plus forte croissance ces derniers mois. Disponible presque partout, Mastodon n'était pas encore accessible sur l'Apple Watch, heureusement, un développeur a pensé à tout.

Stomp for Mastodon débarque sur Apple Watch

Si vous utilisez régulièrement votre Apple Watch pour regarder des messages ou même communiquer avec vos proches, l'application Stomp for Mastodon va probablement vous intéresser. Cette app créée par un ancien développeur de clients tiers de Twitter (Chirp) vient de débarquer sur l'App Store de watchOS. Cette nouvelle app a été conçue en gardant à l'esprit que chaque espace sur le petit écran de l'Apple Watch doit être optimisé. Chirp a été vigilant à ne pas afficher trop d'informations sur chaque écran et à placer les textes de manière stratégique pour que l'application soit agréable à utiliser.



Stomp for Mastodon vous permet de profiter d'une expérience complète de Mastodon, vous pourrez vérifier les tendances en cours sur le réseau social, accéder à vos listes, faire une recherche dans Mastodon, visualiser votre chronologie, envoyer des messages...

Le développeur explique :

Depuis l'acquisition de Twitter/X, les gens m'ont demandé de construire une application Chirp-esque pour Mastodon, et Stomp est ma réponse à ces demandes. Stomp donne à Mastodon le traitement Chirp, y compris toutes les principales fonctionnalités que vous attendez d'une application iPhone Mastodon, mais à la manière de l'Apple Watch.

L'application vous permet d'accéder aux contenus de Mastodon, vous pourrez afficher des images, lire des vidéos depuis votre poignet, répondre aux messages, appuyer sur un lien, sur des mentions, des hashtags... Le développeur a vraiment créé une application "open-bar" où tout est possible et où aucune restriction ne viendra vous gâcher l'expérience Mastodon sur votre Apple Watch.

Officiellement, Stomp for Mastodon est disponible gratuitement sur l'App Store, toutefois, il y a des achats intégrés. Vous aurez plusieurs façons différentes de passer à la caisse, il y a des achats uniques de 2,99€, 5,99€ ou 9,99€, mais aussi un abonnement mensuel de 0,99€ et de 9,99€. Cette approche est logique puisque le développeur a travaillé pendant plusieurs mois sur ce client tiers de Mastodon sur Apple Watch, une rémunération pour tout ce travail est évidente.



Télécharger l'app gratuite Stomp for Mastodon