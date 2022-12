L'application Microsoft Authenticator pour l'Apple Watch sera abandonnée en 2023

L’App Store pour Apple Watch a vu de nombreuses applications tierces importantes quitter la plateforme ces dernières années, et il semble que l’hémorragie continue. Cette fois, Microsoft a annoncé que son application de vérification en deux étapes "Microsoft Authenticator" ne fonctionnera plus avec l'Apple Watch en janvier prochain. Il s’agit d’un service concurrent de Google Authenticator et autre Authy.

Microsoft Authenticator bientôt plus disponible sur watchOS

Dans une page d'assistance, Microsoft a révélé qu'une mise à jour de l'application iOS Microsoft Authenticator, prévue pour le mois prochain, supprimera l'application compagnon pour watchOS. Par conséquent, les utilisateurs de l'Apple Watch ne pourront plus accéder au service via la montre connectée.

L'entreprise affirme que la décision de supprimer l'extension watchOS est due au fait que le système d'exploitation de l'Apple Watch est "incompatible avec les fonctionnalités de sécurité d'Authenticator". Microsoft recommande également aux utilisateurs qui ont encore Authenticator installé sur leur Apple Watch de supprimer l'application, car elle devrait cesser de fonctionner le mois prochain.



Il convient de noter que cela ne concerne que la version watchOS de l'application, les utilisateurs pourront évidemment toujours utiliser Microsoft Authenticator sur l'iPhone et l'iPad.



Voici ce que dit la société :

Dans la prochaine version d'Authenticator en janvier 2023 pour iOS, il n'y aura pas d'application compagnon pour watchOS en raison de son incompatibilité avec les fonctionnalités de sécurité d'Authenticator. Cela signifie que vous ne serez pas en mesure d'installer ou d'utiliser Authenticator sur l'Apple Watch. Nous vous recommandons donc de supprimer Authenticator de votre Apple Watch. Ce changement n'a d'impact que sur l'Apple Watch, vous pourrez donc toujours utiliser Authenticator sur vos autres appareils.



L'application watchOS a été introduite en 2018.

À quoi sert Microsoft Authenticator

Avec Microsoft Authenticator, les utilisateurs peuvent facilement se connecter à leur compte Microsoft ou aux apps prises en charge lorsque la vérification en deux étapes est activée. L'appli génère également des codes à usage unique valables quelques dizaines de secondes afin que vous n'ayez pas à attendre des SMS ou des appels pour accéder à vos comptes.



L'application est disponible gratuitement sur l'App Store pour les appareils sous iOS 14 ou une version ultérieure.

Télécharger l'app gratuite Microsoft Authenticator