Tesla officialise son application Apple Watch (+ 3 voitures en 2025)

Tesla annonce sa mise à jour hivernale. Une MAJ dans laquelle on découvre une application pour Apple Watch. Une excellente nouvelle pour les particuliers et la police française. D'autres nouveautés sont au programme et le lancement est prévu pour la semaine prochaine. Enfin, nous évoquons une rumeur sur 3 nouvelles Tesla qui doivent sortir avant juillet 2025.

Tesla dévoile son cadeau de Noël

L'actualité Tesla est agitée en cette fin d'année 2024. Après l'annonce du Cybercab, véhicule sans volant ni pédales, le 11 octobre dernier, Tesla officialise la sortie imminente de son application pour Apple Watch. Ce n'est que l'une des nombreuses nouveautés à venir dès la semaine prochaine. L'application permettra bien sûr de verrouiller et de déverrouiller sa Tesla, mais aussi de vérifier la charge de la batterie et d'activer la climatisation. Une app très attendue par les clients de la marque.



Tesla a également innové pour son application iPhone. La nouvelle mise à jour permet de visionner les enregistrements des caméras de la Tesla directement dans l'application et de les enregistrer sur l'iPhone pour les modifier et les partager facilement.

Autre point important, le nouveau réglage de la batterie à l'arrivée. Grâce à cette nouvelle option, il est possible de définir le niveau de batterie souhaité à l'arrivée. Le GPS de la voiture intègre ensuite cette information dans l'itinéraire pour garantir que cette condition soit respectée. En plus de prévoir les moments de recharge, il anticipe aussi le pourcentage de batterie restant une fois arrivé à destination. Une autre fonctionnalité très attendue par les clients.



La carte GPS sur l'écran principal devient plus complète avec l'ajout des précipitations pour savoir s'il pleut sur le lieu de destination et une meilleure ergonomie pour l'affichage des itinéraires. En parlant de mauvais temps, la Tesla effectue désormais un signal audio et visuel sur l'écran lorsqu'il y a un obstacle en marche arrière. C'est valable pour les piétons, les véhicules et les objets. Pratique en cas de météo capricieuse. Toutes les autres nouveautés sont à retrouver dans le tweet officiel.

Rumeur : 3 nouveaux modèles en 2025

Sur ce sujet, nous passons en mode rumeur. Fin octobre, lors de la divulgation de ses résultats du troisième trimestre, Tesla a promis des modèles plus abordables en 2025. Une promesse à ne pas prendre au pied de la lettre bien que le compte X @TeslaNewswire nous donne sa version.



Selon lui, Tesla préparerait 3 nouveaux modèles qui seront lancés dans le monde entier au cours du premier semestre 2025. Les 3 usines, Giga Texas, Giga Berlin et Giga Shanghai seraient concernées pour la production. Concernant les modèles, on parle d'un Model Y amélioré, un crossover compact sous le nom de code Redwood et un CyberCab avec volant et pédales pour les particuliers.



Comme indiqué au début du sujet et à la fin du post, "sortez les pincettes". Malgré quelques renseignements dénichés, il s'agit ici de simples spéculations suite à l'annonce de Tesla en octobre dernier.