Twitter a coupé son API gratuite et tué de nombreuses apps

Comme on pouvait s'y attendre, Twitter a finalement fermé son API gratuite, ce qui perturbe un grand nombre d'applications et de sites web. L'entreprise avait précédemment annoncé qu'elle supprimerait l'accès à son API début février, mais elle a ensuite reporté cette décision sans fournir de calendrier actualisé. Le couperet est tombé mardi...

Les développeurs sont furieux

Mais après avoir annoncé la semaine dernière ses nouveaux niveaux d'API payants, l'entreprise semble avoir commencé à couper l'accès aux milliers de développeurs qui dépendent de ses outils gratuits historiques. Au cours des deux derniers jours, un certain nombre de fabricants d'applications et d'autres services ont signalé que l'API de Twitter ne fonctionnait plus. Selon toute vraisemblance, la coupure semble avoir commencé mardi matin, bien que de nombreux développeurs essaient encore de comprendre ce qui se passe, car Twitter ne semble pas avoir communiqué avec la plupart des développeurs au sujet de ces changements. Nous étions par exemple impacté pour la publication de nos articles sur le réseau social.

La fin de l'API gratuite de Twitter intervient après que l'entreprise a brusquement modifié ses règles pour interdire les clients Twitter tiers dans le cadre d'un remaniement plus large de sa stratégie à l'égard des développeurs. Mais, comme nous l'avons déjà signalé, les clients tiers ne représentaient qu'une petite partie des développeurs, chercheurs, créateurs de robots et autres personnes qui utilisaient les API de Twitter.



Par exemple, les applications et les sites web qui utilisaient l'API de Twitter pour permettre le partage de contenu vers et depuis Twitter voient aujourd'hui cette fonctionnalité disparaître. WordPress a signalé mardi qu'il n'était plus en mesure d'accéder à l'API, ce qui rendait ses sites web incapables de partager automatiquement des articles sur Twitter, un problème résolu rapidement d'après le site officiel.



De même, Echobox, un service qui permet aux éditeurs de partager du contenu sur Twitter, a déclaré mercredi qu'il avait également été déconnecté de l'API de Twitter "sans avertissement". L'entreprise a déclaré avoir trouvé une solution de contournement, mais n'a pas eu de nouvelles de Twitter. L'application de lecture de nouvelles Flipboard, qui a récemment commencé à se concentrer sur Mastodon, a également averti que tous ceux qui utilisaient Flipboard pour consulter les flux Twitter verraient bientôt cette fonctionnalité désactivée.

En fait, tous les outils automatisés autour de Twitter sont en carafe, ou l'ont été temporairement comme IFTTT, "Cheap Bots Done Quick" et plus encore. Ceux qui persévèrent se plaignent désormais de la limite mensuelle de 1 500 tweets, jugée bien trop restrictive.



L'application d'actualités Tweet Shelf a déclaré que son accès à l'API avait également été suspendu, bien qu'elle ait demandé un accès à l'API Entreprise. Il en va de même pour TweetDeleter, un service de suppression automatique des tweets, et Tweet Archivist, un outil d'analyse.



Si Elon Musk, nouveau propriétaire, fait la guerre aux faux comptes et au spam, il est également en train d'essayer de rentabiliser la plateforme, chose qui n'a jamais été faite en près de 17 ans d'activité. Le niveau "entreprise" est censé arriver très prochainement, mais son coût pourrait avoisiner les 40 000 dollars par mois ou plus...

