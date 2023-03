Twitter annonce le nouveau prix de l'API, y compris un niveau gratuit limité

Twitter a enfin donné quelques détails et le prix de la nouvelle version de son API. L'entreprise avait précédemment retardé les changements après avoir confirmé qu'elle stoppait l'accès à ses outils aux clients tiers dans le cadre d'un remaniement plus large de ses fonctionnalités pour les développeurs. Il y a plusieurs offres, dont une gratuite.

Première chose, et c'est une bonne nouvelle, la société maintient un niveau gratuit avec des fonctionnalités limitées, bien qu'il offre beaucoup moins que son prédécesseur. Dans le cadre de la nouvelle version gratuite, destinée aux automatisations et à d'autres fins de "test", les comptes peuvent publier jusqu'à 1 500 tweets par mois, mais n'ont accès à aucune autre fonctionnalité. Cela pourrait offrir une bouée de sauvetage à certains des célèbres comptes de robots de Twitter, mais au-delà de 50 tweets par jour, il faudra passer à la caisse.

Today we are launching our new Twitter API access tiers! We’re excited to share more details about our self-serve access. 🧵

Ensuite, on trouve le premier niveau payant à 100 dollars par mois, l'offre "basic" permet aux développeurs de publier jusqu'à 3 000 tweets par mois au niveau de l'utilisateur et jusqu'à 50 000 tweets par mois au niveau de l'application. Il offre également une limite de lecture de 10 000 tweets par mois, ce qui, une fois encore, est bien inférieur à ce qui était offert précédemment.

Le niveau "entreprise" est destiné aux professionnels qui ont besoin d'un niveau d'accès plus élevé, bien que les détails de ce niveau soient encore flous. Selon le site web de Twitter destiné aux développeurs, le niveau entreprise comprendra un "accès de niveau commercial qui répond à vos besoins spécifiques et à ceux de vos clients", ainsi que d'autres fonctionnalités. Les entreprises peuvent demander l'accès entreprise, mais la seule information sur les prix que Twitter a divulguée est qu'il y aura des "niveaux d'abonnement mensuels".



C'est à peu près tout pour la nouvelle formule d'accès aux données de Twitter, aucun mot pour les chercheurs et les universitaires qui utilisent actuellement l'API de Twitter pour leurs travaux. Dans une série de tweets, l'entreprise a déclaré qu'elle "cherchait de nouvelles façons de continuer à servir cette communauté", mais n'a pas donné plus d'informations. Wired a précédemment rapporté que la société avait dit à certaines organisations que l'accès à l'API pouvait coûter jusqu'à 42 000 dollars par mois, mais ce plan ne semble pas s'être concrétisé, du moins pas pour l'instant.

For Academia, we are looking at new ways to continue serving this community. In the meantime Free, Basic and Enterprise tiers are available for academics. Stay tuned to @TwitterDev to learn more.