Twitter ajoute un badge gris officiel gratuit en plus de la coche bleue payante

Twitter se remet enfin en question à propos des certifications. Alors que le nouvel abonnement Twitter Blue à 7,99 euros par mois apportera prochainement automatiquement la coche bleue, la société indique désormais qu'en plus de celle-ci, certains comptes recevront également un nouveau label "officiel", signalé par une coche grise, sur leur profil.

Ce changement de stratégie a été annoncé par Esther Crawford sur Twitter, qui s'occupe de la réorganisation de l'entreprise autour de Twitter Blue. Selon Mme Crawford, cette nouvelle coche grise sera disponible pour "certains comptes" lors du lancement du nouvel abonnement.



Les comptes éligibles pour le nouveau label "Officiel" comprendront "les comptes gouvernementaux, les sociétés commerciales, les partenaires commerciaux, les grands médias, les éditeurs et certaines personnalités publiques." Les détails supplémentaires sur la façon dont vous pouvez demander ce label ne sont pas clairs, mais l'entreprise dit que "tous les comptes précédemment vérifiés" n'obtiendront pas ce label. Vous ne pourrez pas non plus simplement payer en échange du label, contrairement à la coche bleue.

Crawford confirme ensuite que la coche bleue de Twitter n'inclura pas de vérification d'identité, mais il semble que la coche grise "officielle" le fera. La société continuera également à "expérimenter des moyens de différencier les types de comptes".

La responsable qui reporte directement à Elon Musk a partagé une maquette de la coche grise "officielle" prévue sur le compte Twitter principal, située sous le nom et l'identifiant du compte. Cette étiquette n'est pas encore en ligne.

A lot of folks have asked about how you'll be able to distinguish between @TwitterBlue subscribers with blue checkmarks and accounts that are verified as official, which is why we’re introducing the “Official" label to select accounts when we launch. pic.twitter.com/0p2Ae5nWpO