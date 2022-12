Flipboard développe des micro-communautés avec les notes partagées

Après plus d'une décennie d'existence et l'arrivée de nombreux concurrents comme Apple News, Flipboard ajoute une nouvelle couche de fonctionnalités sociales à sa plateforme. Le service ajoute des options de commentaire et de notes à ses magazines dans le cadre d'un plus large "changement d'accent sur la communauté et les conversations."

Flipboard tend vers les réseaux sociaux

Flipboard dispose de fonctionnalités de commentaires depuis des années, mais elles étaient assez basiques et n'ont pas été une partie importante du service, qui jusqu'à présent était surtout connu comme un endroit pour lire et partager des articles plutôt qu'une destination pour en parler. Mais avec sa dernière mise à jour, la société espère transformer ses magazines centralisés en des types de communautés que vous pourriez trouver sur Reddit ou Twitter.

Pour commencer, Flipboard introduit les "notes", qui permettent aux utilisateurs d'ajouter du contenu original - qu'il s'agisse de photos, de vidéos, de liens ou de commentaires - et de l'ajouter aux magazines partagés. Les autres membres du magazine peuvent alors ajouter leurs propres commentaires et alimenter la conversation. L'idée, selon Mike McCue, PDG de Flipboard, est que ces notes deviennent des espaces de discussion animés pour les personnes intéressées par les mêmes "micro-communautés".



La société ajoute également une nouvelle section "communautés" à son application, qui mettra en évidence les magazines et les conservateurs spécifiques (terme utilisé par Flipboard pour désigner les personnes qui gèrent les magazines thématiques) à suivre. Toutes ces nouvelles fonctionnalités sont disponibles dès maintenant sur le web et seront lancées sur les applications iOS et Android en janvier.



L'entreprise teste discrètement les mises à jour depuis juillet. Les changements contribuent également à faire de Flipboard une alternative à Twitter pour ceux qui utilisent principalement le service racheté par Elon Musk pour consommer des informations. McCue affirme que les nouvelles fonctionnalités sociales de Flipboard sont antérieures au rachat de l'entreprise par M. Musk et qu'il est toujours un "adepte de Twitter". Mais il reconnaît que le virage de Flipboard arrive à point nommé, car certaines personnes recherchent de plus en plus des espaces différents pour interagir.

"Ce n'est pas comme si vous étiez sur une place publique géante ouverte, et que tout le monde criait à tue-tête", explique McCue à Engadget. "C'est plutôt comme si nous étions les petits restaurants autour de la place du marché et que les gens étaient à différentes tables de dîner en train de discuter. Il y a un ton différent lorsque vous avez ces petits groupes". À voir si l'idée va prendre auprès des utilisateurs...



