La connexion Twitter par SMS devient payante, voici la solution !

Si vous avez activé la double authentification sur Twitter, le réseau social va bientôt vous demander de payer. Sous le nom de Twitter Blue, l'abonnement permet d'avoir une coche bleue (certification), la limite relevée à 4000 caractères, moins de publicité et donc une connexion plus sécurisée. Voyons ensemble ce que cela signifie et comment faire pour utiliser gratuitement Twitter.

L’authentification à double facteur par SMS

La rentabilité est en marche. Depuis sa prise de contrôle fin octobre 2022, Elon Musk n'a eu de cesse de lancer de nouvelles fonctionnalités, la plupart payantes. Après l'API pour les développeurs ou le badge bleu certifié, voilà une nouvelle raison de passer à Twitter Blue : l’authentification à deux facteurs via SMS. Gratuite jusqu'au 20 mars, elle deviendra exclusive aux membres premium à partir de là. Voilà ce qu'on peut lire sur le blog officiel :

Bien qu’il s’agisse historiquement d’une forme populaire de 2FA, nous avons malheureusement vu des utilisateurs malveillants utiliser – et abuser – de cette méthode basée sur le numéro de téléphone. C’est pourquoi, à partir d’aujourd’hui, nous n’autoriserons plus les comptes à s’inscrire à la méthode 2FA par SMS, sauf s’ils sont abonnés à Twitter Blue.

Concrètement, ceux qui ont activé la double authentification par SMS doivent la supprimer avant le 19 mars, sinon ils perdront l'accès à Twitter. Heureusement, il est toujours possible de se connecter autrement, via des applications d’authentification et les méthodes par clé de sécurité.



Comment utiliser Twitter sans payer ?

Au lieu de quitter le navire, sachez qu'il existe donc une solution simple pour conserver son compte Twitter de manière sécurisée. Il y a même deux options qui s'offrent à vous :

Utiliser une app d’authentification : elle permet de générer un code valable 30 secondes à saisir lors de la connexion Twitter. Vous avez plusieurs services qui le proposent comme Auty (notre préféré), Google Authenticator, Microsoft Authenticator, etc.

elle permet de générer un code valable 30 secondes à saisir lors de la connexion Twitter. Vous avez plusieurs services qui le proposent comme Auty (notre préféré), Google Authenticator, Microsoft Authenticator, etc. Utiliser une clé de sécurité : insérée dans votre Mac / PC ou dans votre iPhone lors de la connexion à Twitter. Une fois insérée, il faut appuyer sur le bouton de votre clé.

Dans tous les cas, rendez-vous sur l'app Twitter pour configurer tout cela :

Réglages et confidentialité

Sécurité et accès au compte

Sécurité

Authentification à deux facteurs.

Et voilà, vous avez un Twitter sécurisé et gratuit !

Télécharger l'app gratuite Twitter