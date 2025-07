Purism Liberty Phone : découvrez le smartphone Linux 100% Made in USA

Dans un contexte où la production technologique américaine fait débat depuis la réélection de Donald Trump (et son Trump T1 Phone), une petite entreprise californienne défie les géants avec un pari audacieux : fabriquer un smartphone entièrement sur le sol américain. Le Liberty Phone de Purism illustre à la fois les possibilités et les défis de cette ambition industrielle.

Un smartphone "Made in USA" à 2000 dollars

Le Liberty Phone représente une prouesse technique remarquable dans l'industrie mobile actuelle. Développé par Purism, une startup basée à Carlsbad en Californie, ce smartphone affiche fièrement son origine américaine avec un prix qui reflète cette particularité : 1999 dollars. Todd Weaver, fondateur et PDG de l'entreprise, a consacré une décennie à ce projet ambitieux, transformant une vision en réalité commerciale.

L'appareil se distingue par sa fabrication intégralement réalisée dans l'usine californienne de Purism. Contrairement aux pratiques habituelles de l'industrie, l'entreprise ne se contente pas d'assembler des composants importés. Elle fabrique elle-même les circuits imprimés, installe les résistances, condensateurs et circuits intégrés, puis assemble l'ensemble du téléphone avant d'y charger son système d'exploitation propriétaire. Cette approche verticalement intégrée, extrêmement rare dans l'industrie, permet à Purism de revendiquer légitimement le label "Made in USA" selon les critères de la Federal Trade Commission.

Des compromis techniques inévitables

Malgré ses ambitions, le Liberty Phone présente des caractéristiques techniques qui rappellent davantage les smartphones d'il y a dix ans que les flagships actuels. Équipé de 4 Go de RAM, d'un écran de 5,7 pouces en définition HD (720 x 1440 pixels) et d'un processeur quad-core à 1,5 GHz, l'appareil ne peut rivaliser avec les performances des derniers iPhone ou Galaxy.

Cette différence de performance s'explique par les contraintes de la production américaine. Weaver reconnaît que certains composants, comme un type spécifique de cristal nécessaire au fonctionnement des téléphones, ne peuvent être sourcés qu'en Chine ou en Corée du Sud. Le châssis, l'écran, la batterie et certains modules proviennent également de fournisseurs asiatiques, illustrant la complexité des chaînes d'approvisionnement mondiales. Actuellement, il est impossible de se fournir en écran ou batterie de smartphone ailleurs qu'en Asie.

Un positionnement sécuritaire face aux géants

Plutôt que de concurrencer Apple ou Samsung sur le terrain des performances brutes, Purism mise sur la sécurité et la confidentialité. Le Liberty Phone fonctionne sous PureOS, un système d'exploitation open-source basé sur Linux, échappant ainsi aux écosystèmes de Google et Apple — pourtant aussi des entreprises américaines. L'appareil intègre des interrupteurs physiques permettant de désactiver complètement le microphone, la caméra, le Wi-Fi, le Bluetooth et le modem cellulaire — des fonctionnalités quasi inexistantes sur les smartphones grand public.

Cette approche séduit particulièrement les employés du gouvernement américain, qui représentent la moitié de la clientèle de Purism. L'entreprise cible également les "geeks de la sécurité", les parents fortunés souhaitant un téléphone simple pour leurs enfants, et les personnes désireuses d'éviter les grandes entreprises technologiques.

Avec une capacité de production d'environ 10 000 unités par mois et moins de 100 000 téléphones vendus depuis 2014, Purism reste un acteur de niche face aux volumes colossaux d'Apple (16,8 millions d'iPhone par mois en moyenne) ou Samsung (20 millions de smartphones mensuels). Cependant, l'entreprise a atteint la rentabilité en 2023 et génère plusieurs millions de dollars de revenus annuels, prouvant la viabilité de son modèle économique spécialisé.

Cette expérience unique dans l'industrie mobile démontre qu'une production smartphone américaine est techniquement possible, même si elle implique des compromis significatifs en termes de coût, de performance et de fonctionnalités par rapport aux standards actuels du marché.



Quand certains responsables du gouvernement américain affirment qu'il est possible de construire à 100% un smartphone dernier cri sur le sol US, ils se fourvoient complètement. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas le coût de la main d'oeuvre qui est en cause, mais les compétences et la chaîne logistique qui ne sont présentes qu'en Asie. Une entreprise pour Apple qui fabrique environ 200 millions d'iPhone par an — sans citer les autres produits — se retrouverait coincée si elle devait transférer sa chaîne de production aux Etats-Unis. Prism réalise déjà un exploit avec son Liberty Phone vendu à quelques dizaines de milliers d'exemplaires, mais pas sûr que cette initiative sera suivie de projets à plus grande échelle. Plus d'informations sur le site officiel de Purism.