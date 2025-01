On sait déjà tout des Nothing Phone 3 et 3a

Nothing, connu pour ses smartphones au rapport qualité / prix indéniable, pourrait monter en gamme avec le prochain Phone 3, comme le suggère une fuite récente. En plus de capacités d'IA avancées, la firme de Carl Peu pourrait proposer un zoom optique sur son prochain téléphone phare, de quoi rendre jaloux les concurrents. Du côté du Phone 3a, la version "lite", les clients peuvent s'attendre à une dalle encore plus grande.

Le Nothing Phone 3

La vidéo de teasing publiée par Nothing montre le patron, Carl Pei, au travail, avec le reflet dans ses lunettes de soleil révélant la date de lancement du 4 mars. Bien que cela confirme l'annonce imminente, le véritable indice réside dans la mécanique de la vidéo. Alors que la caméra zoome sur le créateur de OnePlus et de Nothing, elle semble passer d'un objectif large à ce qui semble être un téléobjectif, une fonctionnalité habituellement réservée aux modèles plus chers.

Des indices antérieurs ont également suggéré que le Nothing Phone 3 pourrait être doté d'un système de caméra à triple objectif, le téléobjectif étant le nouvel ajout probable à la configuration large et ultra-large existante du Nothing Phone 2. Une telle fonctionnalité est considérée comme haut de gamme et pourrait positionner le Phone 3 pour concurrencer directement des téléphones comme le Samsung Galaxy S25, qui bénéficie d'une configuration à triple objectif similaire comprenant un téléobjectif, voire l'iPhone 16 Pro.

Il est intéressant de noter que cette fonctionnalité donnerait à Nothing un avantage sur des concurrents comme le Google Pixel 9 et l'iPhone 16, qui n'incluent pas de capteur dédié au zoom. Le prix resterait toutefois calé à 679 euros. Près de la moitié d'un iPhone 16 Pro.

Le Nothing Phone 3a

En attendant le keynote du 4 mars, probablement centré sur le Nothing Phone (3), le modèle d'en-dessous, le Nothing Phone (3a), fait également parler de lui. De récentes fuites sur X suggèrent que le Phone (3a) sera équipé du Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, marquant un changement par rapport à la puce MediaTek utilisée dans son prédécesseur, le Phone (2a). Ce nouveau processeur pourrait apporter des améliorations de performances, notamment dans des tâches comme le traitement de photos.



Le Phone (3a), numéro de modèle A059, devrait fonctionner sur Nothing OS 3.1 basé sur Android 15 et conserver les lumières emblématiques Glyph. Il aurait un écran OLED plus grand de 6,8 pouces (+ 0,1 pouces) avec toujours un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une caméra frontale de 32 MP. La configuration de l'appareil photo pourrait inclure un capteur principal de 50 MP, un téléobjectif 2x de 50 MP (une première pour Nothing), mais avec un compromis sur l'ultra-large, passant de 50 MP à 8 MP.



L'appareil conservera probablement une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 45 W. Alors que le Phone (3a) pourrait partager la scène avec le flagship Phone (3) et un potentiel (3a) Plus, le "3" devrait avoir un appareil photo téléobjectif encore meilleur et peut-être la puce Snapdragon 8 Elite.



Le prix n'a pas encore été divulgué, mais si le Phone (3a) suit le prix de 349 € de son prédécesseur, il pourrait offrir des spécifications compétitives à un prix abordable, défiant les appareils à venir comme le Galaxy A56, le Pixel 9a et l'iPhone SE 4. Le téléphone d'Apple n'aura ni écran 120 Hz, ni triple capteur photo...