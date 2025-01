Une vidéo de l'iPhone SE 4 en blanc

Une nouvelle vidéo de l'iPhone SE 4 a fait surface, laissant entrevoir un lancement imminent, mais aussi un point plus que décevant. La vidéo, partagée par le leaker Majin Bu, montre ce qui semble être l'iPhone SE 4 en blanc, révélant un appareil photo à objectif unique à l'arrière, mais surtout une encoche à l'avant. La Dynamic Island, un temps évoqué, ne serait finalement pas de la partie pour le moins cher des iPhone.

Grosse déception !

L'inclusion d'une encoche au lieu de la Dynamic Island, comme l'avaient déjà laissé entendre des sources crédibles comme Evan Blass, pourrait en décevoir plus d'un. Majin Bu a précisé dans un commentaire qu'Apple avait en effet expérimenté un design Dynamic Island mais avait opté pour l'encoche, donnant au téléphone un aspect similaire à l'iPhone 14, probablement pour maintenir un prix raisonnable.

Bien qu'il y ait encore une chance que cette vidéo ne reflète pas le produit final et que nous puissions voir un look plus moderne, Evan Blass a reconnu avec humour sur son compte X privé qu'il pourrait devoir à ses abonnés un "remboursement" pour la mauvaise prédiction.



Malgré la déception concernant la pilule noire, l'iPhone SE 4 promet toujours d'être un appareil impressionnant comparé au précédent iPhone SE 3 (2022). Alors que le téléphone passera à un écran OLED de 6,1 pouces, à Face ID ou encore à un appareil photo de 48 mégapixels, il aurait aussi accès à Apple Intelligence, via une puce A18, de quoi le rendre très intéressant pour les joueurs mobiles. Si ces rumeurs se confirment, le prochain iPhone SE pourrait être une option de milieu de gamme convaincante, bien que certains Android moins chers proposent depuis quelques temps un taux de rafraîchissement 120 Hz, ce qui manque toujours sur l'iPhone 16 standard pourtant vendu plus de 900 euros... L'iPhone 17 corrigerait enfin ce défaut en septembre.



Voici la vidéo en question :

Here's what the iPhone SE 4 looks like pic.twitter.com/pEyIAJ34VR — Majin Bu (@MajinBuOfficial) January 25, 2025

Qui attend l'iPhone SE 4 ?