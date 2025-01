Surprise, un iPhone SE 4 avec la Dynamic Island

Après avoir évoqué l'iPad Air M3, le célèbre leaker Evan Blass a fait allusion au nouvel iPhone SE qui devrait être lancé cette année. Dans un message sur X, Blass a présenté ce qui semble être une référence à un « iPhone SE (4e génération) » dans le code source d'iOS, ce qui jette le doute sur le nom donné par certaines sources, à savoir « iPhone 16E ».

Ce serait un très beau coup

Evan Blass a non seulement confirmé le nom de l'iPhone SE 2025, mais il a également affiché une image présumée du prochain modèle d'entrée de gamme, doté d'un Dynamic Island au lieu de l'encoche traditionnelle. Cette fonctionnalité, qui a jusqu'à présent été vue sur l'iPhone 14 Pro, toutes les variantes de l'iPhone 15 et la série iPhone 16, serait une nouveauté incroyable pour un "SE".

Jusqu'à présent, les rumeurs étaient majoritairement d'accord sur l'encoche plutôt que la pilule introduite par Apple en 2022.



Alors qu'on est encore dans le flou concernant le look, entre l'iPhone 14 et l'iPhone 16, nous savons que le prochain iPhone SE 4 arborera un écran OLED de 6,1 pouces, Face ID, une connectivité USB-C, une seule caméra arrière de 48 mégapixels, un processeur de série A mis à jour, 8 Go de RAM pour prendre en charge Apple Intelligence et un modem 5G conçu par Apple pour la première fois.



La sortie de l'iPhone SE 4 est prévue pour ce début d'année, vers mars ou avril, suivant le modèle de sortie de ses prédécesseurs. Le modèle actuel d'iPhone SE ressemble à l'iPhone 8 avec des fonctionnalités vieillissantes comme un bouton d'accueil Touch ID, un port Lightning et des bordures épaisses, à partir de 529 €. Une légère augmentation de prix est prévue pour le nouveau modèle, mais qui serait largement compensée par le nombre de nouveautés.



Evan Blass a conclu en expliquant que les prochains modèles d'iPad Air M3 et d'iPad 11 d'entrée de gamme n'offriront aucune refonte majeure.