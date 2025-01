Evan Blass soutient que l'iPad Air M3 arrive bientôt

Alors que Bloomberg a suggéré qu'un iPad Air M3 pourrait être lancé début 2025, notre confrère a récemment laissé planer le doute autour du processeur. Selon Mark Gurman, Apple avait finalement opté pour la puce M4, comme sur l'iPad Pro. Mais un document expurgé, partagé par Evan Blass, fait pourtant référence à un "iPad Air 13 (M3)" et à un "iPad Air 11 (M3)".

Bientôt chez Apple

L'iPad Air fait généralement l'objet de mises à jour tous les un an et demi à deux ans. Malgré un lancement de l'iPad Air M2 en mai 2024, Bloomberg et d'autres sources assurent qu'un nouveau modèle arriverait bientôt, aux côtés d'un iPhone SE 4, nom de code V59, qui servira de nouveau modèle d'entrée de gamme en supprimant pour de bon le Touch ID et le LCD des téléphones de la marque et de claviers.

Reste la question du processeur. Apple a intégré la puce A17 Pro dans l'iPad mini 7, ce qui suggère qu'une puce M3 pour l'iPad Air est plausible, car la firme affuble généralement le "mini" et le "Air" d'une puce de génération précédente. Pour le "mini", un coeur issu de l'iPhone; pour le "Air", un coeur tiré du Mac et de l'iPad. Pourtant, Gurman évoquait la semaine dernière un iPad Air M4...



Le leaker Evan Blass, connu sous le nom de @evleaks sur X, a partagé un document avec les références "iPad Air 13 (M3)" et à un "iPad Air 11 (M3)". Cette fuite corrobore l'idée que le lancement est proche. De plus, le document mentionne un nouveau modèle de base iPad 11 pouces, soit l'iPad 11 d'entrée de gamme.



En ce qui concerne les autres nouveautés attendues pour ce printemps, un Magic Keyboard pour l'iPad Air pourrait être introduit, remplaçant celui de l'iPad Pro 2020, avec une nouvelle rangée de touches de fonction pour correspondre aux autres claviers iPad contemporains. Il y a également des rumeurs sur un écran 90 Hz, comme sur les iPhone 17 standards, bien que cela reste non confirmé. D'autres spéculations incluent un écran plus lumineux et la prise en charge du Wi-Fi 7.