Des maquettes du prochain iPhone SE 4 / 16E

L'attente pour le prochain iPhone pas cher d'Apple, potentiellement surnommé iPhone SE 4 ou iPhone 16E, est bientôt terminée. Avant sa présentation en mars, nous avons droit à un aperçu détaillé de l'appareil à travers des photos d'unités factices. Des maquettes qui sont généralement fournies aux accessoiristes pour concevoir leurs coques.

Un iPhone 14 avec une seule caméra

Selon les fuites d'un informateur fiable, Sonny Dickson, l'iPhone SE 2025 adoptera le corps de l'iPhone 14 mais ne comportera qu'une seule caméra arrière. Les maquettes ont été dévoilées en deux couleurs : bleu et minuit/noir, bien que ce ne soient peut-être pas les coloris disponibles au lancement.

Les maquettes partagées par Sonny Dickson. Face et côté.

Si l'on regarde de près, l'interrupteur sonnerie/silence est toujours présent le côté de l'appareil, une fonctionnalité omise sur les derniers modèles comme l'iPhone 16 et l'iPhone 15 Pro, remplacée par le bouton Action.



L'arrière du téléphone accueillera un seul appareil photo avec un flash, qui devrait inclure une mise à niveau significative vers un capteur de 48 MP par rapport aux 12 MP du modèle précédent.



Le changement le plus évident, le plus important, reste le passage d'un écran LCD de 4,7 pouces à une dalle OLED de 6,1 pouces, marquant la transition complète d'Apple vers l'OLED sur toute sa gamme d'iPhone. C'est aussi la fin officielle de Touch ID, enterré par Face ID.



L'autonomie de la batterie devrait également être améliorée, passant de la batterie de 2018 mAh de l'iPhone SE 3 à une batterie plus conséquente de 3279 mAh.



En termes de performances, attendez-vous à ce que l'iPhone SE 4 soit équipé de la puce A18 de base, la même que l'on retrouve dans les modèles iPhone 16 et 16 Plus, ainsi que de 8 Go de RAM pour prendre en charge les fonctionnalités Apple Intelligence.



Ce modèle représente une nette avancée par rapport à l'iPhone SE 3, adoptant le design moderne de l'iPhone 14. Cependant, cette avancée en termes de conception et de spécifications pourrait s'accompagner d'un prix plus élevé, qui se situerait autour de 600 € selon les rumeurs. Mais augmenter le prix pourrait être contreproductif, la firme américaine voulant attirer de nouveaux clients dans son écosystème. Ses concurrents les plus proches seront en tout cas le Pixel 8a, le OnePlus 13R ou encore le Samsung S25 FE.