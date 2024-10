Les iPhone 16 se dévoilent dans des maquettes

Nous sommes plus qu’à quelques mois de l’annonce et du lancement des iPhone 16 et plus le temps passe, plus Apple a du mal à « contenir » les images qui fuitent des usines partenaires en Asie. Un nouveau leak a eu lieu cette nuit, il nous permet de découvrir en avant-première les unités factices des iPhone 16 !

Voici à quoi ressembleront les iPhone 16

Des images d’unités factices de l’iPhone 16 ont été divulguées cette nuit par un leaker, elles dévoilent des changements et des améliorations à venir. Ces fuites offrent un aperçu détaillé de ce qu’on peut attendre sur le design et la conception de ses futurs iPhone. Sans surprise, on ne trouve pas de grande révolution sur le design, mais quelques modifications par-ci par-là.



Une des caractéristiques les plus attendues est le bouton Action, il fait son chemin vers tous les modèles d’iPhone 16, étendant son accessibilité au-delà des versions Pro et Pro Max. Ce bouton permet aux utilisateurs de personnaliser des raccourcis pour diverses fonctions, telles que lancer rapidement l’appareil photo, activer le mode silencieux, lancer une playlist Apple Music… que vous preniez le modèle Pro ou non, vous aurez accès à cette nouvelle expérience !

Innovation avec le Bouton Capture

Parmi les innovations les plus marquantes de l’iPhone 16 figure l’introduction d’un bouton Capture, conçu pour révolutionner la manière dont les utilisateurs prennent des photos et des vidéos. Placé stratégiquement sur le côté droit du téléphone, ce bouton promet une ergonomie améliorée et un contrôle intuitif, notamment grâce à une surface capacitive permettant des gestes de zoom. Cette fonctionnalité vise à enrichir les options de prise de vue, facilitant la capture de moments spontanés et la création de contenus dynamiques.

Des écrans plus grands pour les modèles Pro

L’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max voient leurs écrans s’agrandir, passant respectivement à 6,3 et 6,9 pouces, contre 6,1 et 6,7 pouces pour leurs prédécesseurs. Cette augmentation de taille vise à améliorer l’expérience visuelle des utilisateurs pour offrir plus d’espace pour le contenu vidéo, les jeux et la navigation sur internet.

Améliorations de la caméra

L’alignement vertical de la bosse de l’appareil photo sur l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus est une autre innovation majeure, il permet une meilleure stabilité et introduit des fonctionnalités vidéo avancées telles que les prises de vue spatiales. Cette conception est pensée pour améliorer la qualité des captures vidéo et photo, promettant des résultats professionnels à la portée de tous.



Les fuites suggèrent également plusieurs autres améliorations potentielles, telles qu’un design avant plus épuré avec des bords fins, le remplacement du port Lightning par un USB-C pour une compatibilité universelle et l’introduction de la nouvelle puce A17 Bionic pour des performances optimisées.



Les améliorations annoncées, allant du bouton Action à un écran plus grand pour les modèles Pro, en passant par le bouton Capture dédié, indiquent une volonté d’Apple d’offrir une expérience utilisateur sans précédent. Même si ces informations proviennent de fuites et ne sont pas officiellement confirmées, elles donnent un aperçu de ce que pourrait être le prochain iPhone.