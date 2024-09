Le Google Pixel 8A aurait un écran plus lumineux à 120 Hz

Le futur Pixel 8A de Google pourrait avoir un écran digne de l'iPhone 15 Pro, avec une luminosité de 1 400 nits et un taux de rafraîchissement de 120Hz - contre 90Hz pour le Pixel 7A, selon Kamila Wojciechowska. Le leaker s'était fait remarquer avec des vidéos de la pré-version du Pixel Fold.

Le prochain téléphone de Google

La conférence I/O 2024 de Google est prévue pour le 14 mai. Si l'IA sera au coeur de l'évènement, c'est aussi probablement là que le concurrent d'Apple annoncera le Pixel 8A.



Le rédacteur de Android Authority affirme donc que le prochain Pixel pas cher sera doté d'une luminosité de pointe de 1 400 nits, en hausse par rapport aux 1 000 nits du 7A, et d'un support limité pour la sortie DisplayPort via USB-C. Deux nouveautés qui ne seront, à priori, pas suivies par une amélioration de la caméra. Contrairement au Pixel 7a qui avait un meilleur appareil photo que le Pixel 8, le 8a stagnerait sur ce point.

En revanche, le Pixel 8a pourrait bénéficier d'un stockage de base de 256 Go et d'une puce Tensor G3 - le tout avec une petite hausse de prix. Wojciechowska affirme que la Tensor G3 dans le nouveau 8A sera légèrement différente de celle du Pixel 8. Elle serait plus grosse et moins efficiente.



Côté design, la rumeur veut que le Pixel 8A obtienne les coins arrondis mis à jour du Pixel 8, tout en restant sur une diagonale de 6,1 pouces. Concrètement, le Pixel 8a sera une version réduite du Pixel 8, ce qui est plus logique.



En outre, il est possible que Google lance l'expérience de mode bureau remaniée d'Android dans Android 15 aux côtés de la prochaine série Pixel 9 plutôt qu'avec le Pixel 8a, mais nos confrères n'en sont pas sûrs.



Reste à savoir si Google fera encore une différence au niveau des fonctions IA, alors que l'entreprise a déjà marqué la différence entre le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro. La bataille de cette année est clairement sur l'intelligence artificielle, attendue en masse sur l'iPhone 16. Mais est-ce que la majorité des clients a vraiment besoin de tout cela ? À votre avis ?