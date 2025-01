Apple passerait directement à l'iPad Air M4 au printemps

Ce n'est pas un secret, Apple prépare un nouvel iPad 11 pour ce printemps, après plus de deux ans de carrière. Mais chose plus surprenante, la firme pourrait aussi mettre à jour sa gamme iPad Air avec la puce M4, en sautant complètement la génération M3, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Pas d'iPad Air M3

En mai dernier, Apple a présenté l'iPad Air M2 dans des variantes de 11 et 13 pouces. On s'attendait à ce que la prochaine itération soit dotée de la puce M3. Cependant, dans sa dernière lettre dominicale, notre confrère a noté :

Les nouveaux iPad Airs — dont les noms de code sont J607, J608, J637 et J638 — seront davantage axés sur les mises à niveau des spécifications que sur les changements de conception. La version actuelle, introduite l'année dernière, est dotée de la puce M2. Je ne serais pas très surpris si les modèles 2025 étaient propulsés vers la M4, correspondant à l'iPad Pro. Cela signifierait que le Pro a moins d'avantage sur l'Air, mais cela ne devrait pas être trop choquant. La plupart des Mac s'appuient sur la même famille de puces, et les iPad pourraient faire de même.

Cette déclaration contraste avec les rumeurs antérieures suggérant que l'iPad Air resterait une génération en retard sur l'iPad Pro en termes de mises à niveau du processeur. La décision d'Apple d'équiper l'iPad Pro de la puce M4 en mai 2024, contournant la M3, indique qu'une stratégie similaire pourrait être appliquée à l'iPad Air. L'une des raisons est que la puce M3, basée sur le processus de gravure N3B, est plus coûteuse à produire que la M4. Du coup, l'iPad Air M3 ne verra jamais le jour.

Le design du prochain iPad Air 7 ne devrait pas changer de manière significative, mais il pourrait inclure le nouveau modem 5G personnalisé d'Apple, qui sera également présent dans le prochain iPhone SE 4, l'iPad 11 et l'iPhone 17 Air en 2025.



De plus, Apple travaille sur un Magic Keyboard mis à jour pour l'iPad Air 2025. Contrairement à la version de l'iPad Pro, il n'aura pas de boîtier supérieur en aluminium, mais il pourrait inclure une rangée de touches de fonction et adopter certaines autres fonctionnalités du Magic Keyboard de l'iPad Pro M4.