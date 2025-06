L’iPhone 16e se vend déjà bien, surtout en Europe

Le récent iPhone 16e d’Apple s’est hissé dans le top 10 des smartphones en Europe dès son premier mois complet, offrant une rare éclaircie à l’entreprise au milieu d’une bataille réglementaire avec l’UE. Selon le dernier rapport de Counterpoint Research, l’iPhone 16e a décroché la neuvième place au classement général en mars 2025, représentant 8 % des ventes régionales d’iPhone d’Apple et 2 % du marché global des smartphones. En Europe occidentale, il s’en est légèrement mieux sorti, se classant septième.

Un lancement en demi-teinte par rapport aux anciens modèles SE

Malgré cette bonne nouvelle, le lancement de l’iPhone 16e n’a pas atteint le succès des précédents iPhones de milieu de gamme. Par rapport à l’iPhone SE 2022 et SE 2020, les ventes ont chuté de 17 % et 20 % respectivement lors de leurs mois de lancement. Les modèles précédents ont également capté une part plus importante des ventes d’Apple (12 % pour le se 2022, 19 % pour le se 2020) et se sont mieux classés dans la liste des best-sellers en Europe, avec le SE 2022 en sixième position et le SE 2020 en troisième.

Un prix trop élevé

Jan Stryjak de Counterpoint attribue la performance décevante de l’iPhone 16e à son prix de 719 €, bien supérieur aux 469 € de l’iPhone se 2022 et 529 € du se 2020. De plus, l’iPhone 15, proposé au même prix que le 16e, attire les consommateurs vers cet appareil plus ancien mais mieux équipé, qui figure également dans le top 10 d’avril.

Une victoire dans un contexte difficile

Bien que le lancement de l’iPhone 16e ne rivalise pas avec les succès de ses prédécesseurs, sa place dans le classement des best-sellers en Europe reste notable. Pour Apple, confronté à un contexte réglementaire ardu en Europe, ce succès n’est pas négligeable. Si vous voulez en savoir plus, consultez notre test de l’iPhone 16e.