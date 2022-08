Linus Torvalds publie Linux 5.19 depuis un MacBook Air M2

La dernière version de Linux 5.19 rend en quelque sorte hommage à Apple. Son créateur, Linus Torvalds, l'a en effet publiée à l'aide d'un MacBook Air M2 exécutant une version de Linux portée pour l'architecture Apple Silicon, donc ARM.

Linux tourne facilement sur les Mac M1

Linux, comme les autres systèmes d'exploitation, reçoit des mises à jour périodiquement, le logiciel libre ne faisant pas exception. Linus Torvalds a récemment publié la version 5.19 du système d'exploitation, permettant aux mainteneurs des différentes variantes de Linux d'intégrer les changements. Un peu comme Android de Google et les surcouches constructeurs.

Repéré par Asahi Linux, Torvalds a passé un commentaire sur l'utilisation des produits Apple dans un courriel à la liste de diffusion du noyau Linux. Posté dimanche, Torvalds écrit "la partie la plus intéressante ici est que j'ai fait la version (et j'écris ceci) sur un ordinateur portable arm64", faisant référence à l'utilisation d'un ordinateur Apple. Torvalds ne précise pas le modèle de Mac qu'il utilise, mais Asahi Linux affirme que c'est un MacBook Air M2.

Linux 5.19 is out, and Linus Torvalds released it from an M2 MacBook Air running the Asahi Linux kernel! 🎉https://t.co/4fZ1ziN8Zj — Asahi Linux (@AsahiLinux) August 1, 2022



"C'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps [sic], et c'est enfin une réalité, grâce à l'équipe d'Asahi", poursuit Torvalds. En juillet, le projet Asahi Linux pour Mac a publié une mise à jour qui a ajouté le support de Mac Studio ainsi que le support expérimental M2 et la correction de Bluetooth.



Torvalds mentionne qu'il y a eu du matériel arm64 faisant tourner Linux pendant un certain temps, mais que "rien de tout cela n'a vraiment été utilisable comme plate-forme de développement jusqu'à maintenant."



C'est la troisième fois que Torvalds utilise du matériel Apple pour le développement de Linux. Il l'a fait auparavant "pour le développement de PowerPC sur une machine ppc970", puis il y a plus d'une décennie avec le MacBook Air car c'était "le seul vrai ultra portable du moment".



Il admet que son utilisation a été limitée, car il n'a pas été utilisé "pour un vrai travail" jusqu'à présent. Il a été utilisé pour "faire des tests de construction et de démarrage et maintenant le marquage de la version réelle".



Torvalds prévoit de l'utiliser lors de ses voyages "et finalement de faire du dogfooding (utiliser ses propres produits) du côté arm64 aussi". En tout cas, il est vrai que le MacBook Air M2 est le meilleur ordinateur de sa catégorie !