Les expéditions de MacBook Pro depuis la Chine restent faibles à cause du confinement

⏰ Il y a 7 heures (Màj il y a 6 heures)

Julien Russo

Depuis maintenant un mois, de nombreuses villes en Chine subissent un confinement strict pour éradiquer la circulation de la Covid-19. Bien évidemment, cela affecte la production de nombreux produits high-tech de grandes entreprises. Du côté d'Apple, ce sont essentiellement les MacBook Pro 2021 avec encoche qui sont touchés par les décisions du gouvernement de Xi Jinping.

Des délais d'expédition qui ne s'améliorent pas

Les nouveaux MacBook Pro avec encoche rencontrent un joli succès aux États-Unis, mais aussi en Europe où la demande est particulièrement forte. Si les clients semblent conquis par la dernière génération de MacBook Pro, Apple n'arrive pas à suivre la demande en proposant des délais d'expédition satisfaisants (soit moins d'une semaine) pour plusieurs modèles.



Selon un rapport de DigiTimes, le fournisseur Quanta en Chine n'arrive pas à reprendre le rythme de production habituel pour répondre aux nombreuses commandes d'Apple qui cherche à réapprovisionner ses stocks le plus rapidement possible.

Quanta est le seul assembleur des MacBook Pro 14 et 16 pouces d'Apple et les machines sont principalement fabriquées à l'usine de Shanghai de l'ODM. Le 30 avril, le vice-président de Quanta, CC Leung, a souligné que l'usine de Shanghai de l'entreprise a rétabli environ 30 % de sa capacité et envisage d'augmenter progressivement le pourcentage à 50 %.

Sous une certaine pression quotidienne venant de l'Apple Park, Quanta fait son maximum pour retrouver une activité normale pour son usine située à Shanghai, mais cela reste difficile.

Le gouvernement chinois commence un peu à réduire les restrictions qui s'appliquent pour les particuliers, comme les entreprises, mais Quanta fait face maintenant à des problèmes d'approvisionnements de composants nécessaires pour la fabrication des derniers MacBook Pro.



Aux États-Unis, les clients Apple souhaitant obtenir un MacBook Pro 14 pouces ou 16 pouces doivent attendre parfois plusieurs semaines avant d'espérer une livraison à domicile. Pour les modèles les plus délicats, l'attente peut aller jusqu'à une date approximative située entre le 29 juin et le 14 juillet.



En France, comparé à un mois en arrière, les délais d'expéditions ont littéralement explosé, tous les modèles de MacBook Pro (quelle que soit la taille, la configuration ou la couleur), ils affichent tous un délai de livraison entre le 30 juin et le 15 juillet.

Changement d'organisation pour le transport

Toujours selon Digitimes, Apple a modifié son mode de transport de la Chine vers l'Europe et les États-Unis. Pour accélérer les expéditions, Apple a temporairement suspendu le transport maritime pour un transport aérien. Si cela est plus coûteux, l'acheminement est nettement plus rapide !