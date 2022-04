Les délais d'expédition pour les MacBook Pro s'envolent avec le confinement en Chine

⏰ Il y a 3 heures

Julien Russo

Réagir



Depuis l'apparition de la pandémie Covid-19, les entreprises qui fabriquent massivement leurs produits en Chine font face à de gigantesques difficultés. Comme le fait remarquer l'analyste Ming-Chi Kuo sur Twitter, les délais d'expédition pour les MacBook Pro ont largement dépassé la limite du "raisonnable" depuis quelques jours.

Rupture de stock des MacBook Pro un peu partout dans le monde

Depuis plus d'une semaine, plusieurs villes en Chine vivent un confinement très strict, les habitants ont ordre de sortir de chez eux uniquement pour acheter de la nourriture, chercher des médicaments à la pharmacie, aider un proche... Énormément d'usines ont suspendu leur activité et ont invité leurs équipes à rester à leur domicile. Vous l'aurez compris, la Chine fait tout pour que la pandémie Covid-19 ne redevienne pas incontrôlable comme ça a été le cas au début de la pandémie.



Dans un tweet, Kuo exprime une certaine inquiétude concernant la disponibilité des MacBook Pro, il attire l'attention spécifiquement sur le fournisseur Quanta qui semble ne plus arriver à répondre aux commandes d'Apple :

Le délai de livraison des MacBook Pro haut de gamme (Quanta en tant que seul fournisseur) qui sont très demandés depuis leur lancement a augmenté d'environ 3 à 5 semaines après le verrouillage de la Chine.

En France, on remarque une forte hausse des délais d'expédition pour certains modèles de MacBook Pro sur l'Apple Store en ligne.

Voici le point à l'heure actuelle pour les modèles où les délais sont les plus longs :

MacBook Pro 14 pouces avec CPU 8 cœurs, GPU 8 cœurs et 512 Go de SSD : livraison entre le 23 mai et le 8 juin

MacBook Pro 14 pouces avec CPU 10 cœurs, GPU 16 cœurs et 1 To de SSD : livraison entre le 23 mai et le 8 juin

MacBook Pro 16 pouces avec CPU 10 cœurs, GPU 32 cœurs et 1 To de SSD : livraison entre le 1er juin et le 15 juin

Des livraisons qui peuvent aller jusqu'à la première semaine du mois de juin alors que nous ne sommes qu'à la mi-avril. Apple montre clairement des signes de faiblesses quant à la maîtrise des stocks pour les MacBook Pro.

Un iPhone SE 3 qui reste disponible

Si la situation se dégrade pour les MacBook Pro, la disponibilité des iPhone SE 3 qui ont récemment été commercialisés arrive à suivre.

Kuo explique :

Le statut de livraison du nouvel iPhone SE fabriqué exclusivement par Pegatron reste "en stock" sur les magasins en ligne d'Apple dans de nombreux pays après le verrouillage de la Chine, ce qui implique que les stocks actuels peuvent encore répondre à une demande terne.

À voir comment cela va progresser, Tim Cook et le reste de l'équipe de direction doivent être particulièrement vigilants à l'évolution de la situation qui risque de ne pas aller dans le bon sens dans les prochaines semaines.

Apple comprendra une fois de plus que trop dépendre de la Chine pour la fabrication de ses produits, ce n'est vraiment pas une bonne idée...