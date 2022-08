Forte hausse des délais de livraison pour les adaptateurs secteur de MacBook Pro

En général, quand un produit ou accessoire sur l'Apple Store en ligne voit son délai de livraison augmenter de manière abusive, c'est soit qu'Apple prévoit une future génération ou, soit qu'il y a d'importantes difficultés d'approvisionnement. Plusieurs clients Apple ont remarqué hier que les adaptateurs secteur pour MacBook Pro ont connu une forte hausse dans leur délai de livraison.

Apple ne communique pas la raison de ce retard

Si vous utilisez un MacBook Pro, veillez à faire attention à votre adaptateur secteur, ne le cassez pas et ne le perdez surtout pas, car vous risquez de devoir attendre longtemps avant de pouvoir en recevoir un autre. En effet, cet accessoire indispensable à la recharge du MacBook Pro connaît une hausse spectaculaire de son délai de livraison, quand on regarde l'adaptateur secteur USB-C de 96W, on s'aperçoit que le délai de livraison est prévu entre le 19 et le 30 septembre. En ce qui concerne le retrait en Apple Store, il faudra attendre jusqu'au vendredi 30 septembre !



Autre accessoire en difficulté, c'est l'adaptateur secteur USB-C de 140W. Normalement expédié en 1 à 2 jours, le délai de livraison est passé du 26 août au 2 septembre avec un retrait en Apple Store possible à partir du vendredi 2 septembre.

Aux États-Unis, la situation est encore pire, car les adaptateurs secteur cités ci-dessus ont une livraison pouvant aller jusqu'au 3 octobre. D'autres pays semblent aussi impactés par cette hausse phénoménale du délai de livraison et du retrait en Apple Store.



Ces adaptateurs secteur d'Apple offrent une solution de charge rapide et efficace, au bureau, à la maison ou en déplacement. Ils ont l'avantage d'être compatibles avec une grande quantité de câbles de charge USB-C.



D'après les rumeurs, aucun nouvel adaptateur secteur USB-C ne devrait être annoncé à la rentrée, il y a donc de fortes chances que cela soit lié à une difficulté de production. Apple a déclaré la semaine dernière que les problèmes d'approvisionnement au cours du trimestre de juin s'étaient améliorées, la firme prévoit une amélioration de la situation pour le trimestre de septembre.