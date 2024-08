Suivez les réactions clients sur le Vision Pro, pas les délais de livraison

Les investisseurs ne devraient pas s'inquiéter des délais de livraison à rallonge de l'Apple Vision Pro, mais plutôt suivre attentivement les commentaires des premiers clients. Les tests des médias ne sont pas suffisants. Et avec la sortie de l'Apple Vision Pro le 2 février prochain, l'attente sera de courte durée. D'ailleurs, Apple a démarré les expéditions cette nuit.

Les expéditions du Vision Pro ont démarré

Après le lancement des précommandes vendredi, les livraisons du Vision Pro d'Apple sont en cours d'acheminement vers les premiers acheteurs américains. Les commandes de casques AR/VR ont quitté les entrepôts d'Apple via UPS, de quoi se ruer sur le site Web d'Apple pour vérifier l'état de sa commande. Encore faut-il être aux USA, seul pays concerné pour le moment. Si vous l'avez précommandé depuis la France (en allant le chercher sur place), il faut garder en tête certaines contraintes.

Des délais de livraisons allongés

Vous l'aurez compris, il ne reste que très peu de temps avant que le public ne mette la main sur le casque d'Apple.



En moins de trente minutes vendredi, les délais d'expédition s'étaient étirés jusqu'à mars et avril pour certains clients. Si les investisseurs voient généralement la rupture de stock d'un bon oeil, il faut également surveiller l'évolution des délais d'expédition. Dans le cas du Vision Pro, ils n'ont que très peu varié depuis 14h30 vendredi, ce qui est quelque part inquiétant.



Il y aurait eu au moins 180 000 appareils précommandés d'après Ming-Chi Kuo, mais tout se serait joué dans les premiers instants.

L'avis des clients est primordial

À ce propos, le cabinet J.P. Morgan a partagé une note intéressante, rappelant par exemple que les premières commandes concernent un produit qui n'a encore jamais été essayé par les clients, arguant qu'il vaut mieux surveiller la tendance à plus long terme.

L'accent mis sur les délais de livraison dans le cas du Vision Pro est déplacé, et nous pensons que l'accent devrait être mis sur le retour d'information des consommateurs sur l'expérience de l'appareil.

Pour JP Morgan, l'allongement rapide des délais du casque est "dû au fait que les détaillants étaient prêts à passer commande pour obtenir l'appareil en dépit d'une expérience limitée". Le ralentissement brutal ultérieur n'a rien de surprenant "étant donné le manque d'intérêt général pour l'achat du produit inconnu".



Le cabinet ajoute qu'il faut également prêter attention aux réactions de la chaîne d'approvisionnement et sur les plans du Vision Pro 2, en raison de la probabilité d'une augmentation du chiffre d'affaires et du volume pour les futurs modèles avec une gamme plus abordable. C'est pourquoi il y a une nette différence avec les commandes d'iPhone, où les clients savent à quoi s'attendre et n'hésitent pas à commander tout au long de l'année.

Apple le pédagogue

Ce n'est pas pour rien qu'Apple a prévu de conduire les clients au magasin pour permettre à des employés formés d'assembler les casques et de s'assurer qu'ils sont bien ajustés. En offrant des expériences positives, Apple "espère convaincre les clients de faire la queue pour commander".



La firme de Cupertino a été plus loin que pour le premier iPhone, le premier iPad ou la première Apple Watch. Outre la formation spécifique des équipes en Apple Store, l'entreprise américaine a distillé un tas d'informations depuis juin dernier, date de la présentation du Vision Pro. Depuis, nous avons eu droit à la fiche technique, aux applications prévues, aux contenus multmédia, à des entretiens avec des développeurs, à des vidéos de démonstrations, à des tests avec les médias et plus encore.

Si vous voulez investir sur Apple

En outre, le cabinet américain résume les points à surveiller pour ceux qui veulent acheter / vendre des actions AAPL :

Les réactions clients

Les réactions de la chaîne d'approvisionnement sur les volumes

Le calendrier du Vision Pro 2

Si l'objectif d'un demi-million d'unités est atteint, cela impliquerait des revenus pour Apple Vision Pro de l'ordre de 2 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année 2024.



Un succès sur lequel dépend le Vision Pro 2, attendu pour le quatrième trimestre 2025, à un "prix de détail sensiblement inférieur".



J.P. Morgan a qualifié l'action Apple en bourse comme "Surpondéré" avec un objectif de prix de 225 $ sur le premier semestre.