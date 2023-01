Le nouveau HomePod 2 voit ses délais de livraison s'allonger

Le nouveau HomePod de deuxième génération semble avoir du mal à satisfaire les demandes de précommandes, les délais d'expédition affichés par Apple allant désormais jusqu'à sept semaines dans certains pays. Mais est-ce à cause d'un stock trop faible ou grâce à une demande plus forte que prévu pour la dernière enceinte intelligente d'Apple ?

Succès ou prudence ?

La semaine dernière, Apple a annoncé un nouveau "gros" HomePod 2023 avec un design (très) légèrement actualisé à l'extérieur, grandement revu à l'intérieur, de nouvelles fonctionnalités pour la domotique, et une surface tactile rétroéclairée plus grande. Les précommandes pour le nouveau HomePod sont ouvertes depuis quelques jours et les délais glissent déjà.

Si en France, il est toujours affiché comme livrable pour la semaine du 3 février, aux États-Unis, l'expédition du HomePod 2 est estimée à trois ou quatre semaines, en tout cas en coloris noir minuit. Le blanc est encore disponible sans délai, en tout cas pour l'instant. Au Royaume-Uni et en Allemagne, les estimations grimpent même à six semaines de tard. Mais il est difficile de savoir si c'est pour une bonne raison.



La mise à jour du HomePod est arrivée près de cinq ans après le premier modèle, et environ deux ans après l'abandon par Apple de son enceinte intelligente originale. Malgré ses qualités sonores évidentes, le HomePod original n'a pas rencontré le succès commercial escompté, notamment en raison d'un prix trop haut perché de 349 euros. Apple a baissé le prix aux USA pour la seconde génération, mais avec le cours de l'euro, il reste à 349 euros chez nous. Apple espère pénétrer un peu plus le marché, et venir titiller Google et Amazon qui dominent depuis des années. Après le joli coup du HomePod mini à 99 euros, pas sûr qu'Apple refasse le même coup...