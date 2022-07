MacBook Air M2 : un point sur les délais de livraison qui se détériorent progressivement

Apple a lancé en début d'après-midi la précommande des nouveaux MacBook Air avec la fameuse puce M2. Beaucoup de clients les attendaient impatiemment après l'annonce qui avait eu lieu à l'Apple Event d'ouverture de la WWDC. Si vous avez été rapide dès 14h pour précommander votre MacBook Air M2, vous le recevrez probablement dès la semaine prochaine ou la semaine suivante. Pour ceux qui ont pris du temps pour valider leur précommande, les choses risquent d'être plus compliquées...

Des délais qui deviennent inquiétants

En cette période de pénurie des puces et de confinement répétitif en Chine où on retrouve la majorité des usines de production des partenaires d'Apple, il n'est pas simple pour le géant californien de répondre favorablement à autant de précommandes. Toutefois, Apple fait le maximum pour réapprovisionner ses stocks et ceux des revendeurs qui sont nombreux à passer commande.



Le MacBook Air M2 était l'un des Mac les plus attendus, la demande est (sans surprise) extrêmement élevée pour cette phase de précommande qui dure du 8 juillet au 14 juillet inclus.

À l'heure actuelle, les délais de livraison des deux modèles de MacBook Air M2 sont plus ou moins raisonnable. Voici à quoi s'attendre sur l'Apple Store français :

MacBook Air M2 avec CPU 8 cœurs, GPU 8 cœurs, 8 Go de mémoire unifiée et 256 Go de stockage SSD à 1499€ : délai de livraison entre le 1er et 8 août .

. MacBook Air M2 avec CPU 8 cœurs, GPU 10 cœurs, 8 Go de mémoire unifiée et 512 Go de stockage SSD à 1849€ : délai de livraison entre le 18 juillet et le 25 juillet.

Comme vous pouvez le constater, les clients qui choisissent un MacBook Air privilégient pour la plupart le modèle d'entrée de gamme, contrairement à une précommande de MacBook Pro où en général, ce sont les modèles les plus coûteux qui affichent rapidement les délais de livraison les plus élevés.

Et chez les revendeurs, quelle est la tendance ?

Chez Amazon : les délais de livraison ne sont pas communiqués. Amazon semble vouloir adopter une approche plus douce et éviter de faire peur avec des délais de livraison qui pourraient être excessifs.

Évidemment, les clients recevront plus d'informations par mail et via l'application/le site dès qu'ils auront passé la précommande, celle-ci reste d’autre part annulable si vous venez à être déçu par le délai de livraison.

: les délais de livraison ne sont pas communiqués. Amazon semble vouloir adopter une approche plus douce et éviter de faire peur avec des délais de livraison qui pourraient être excessifs. Évidemment, les clients recevront plus d'informations par mail et via l'application/le site dès qu'ils auront passé la précommande, celle-ci reste d’autre part annulable si vous venez à être déçu par le délai de livraison. Chez Boulanger : on retrouve une livraison dès le samedi 16 juillet (c'est raté pour espérer l'avoir le jour J). Comme pour Amazon, Boulanger vous donnera plus d'indications en temps réel en fonction des arrivées de stock. D'ailleurs, mention spéciale au passage, Boulanger reprend votre ancien Mac et propose une facilité de paiement jusqu'à 4 mois. Le MacBook Air M2 dans sa configuration maximale, c'est ici.

Pour faire simple, la majorité des revendeurs préfèrent s'abstenir sur les délais de livraison, mais il faut globalement s'attendre aux mêmes délais cités ci-dessus pour l'Apple Store en ligne. En général, beaucoup de fidèles de l'écosystème Apple préfèrent précommander directement sur l'Apple Store en ligne, surtout quand il n'y a aucune promotion chez les revendeurs. Précommander à la source est souvent un petit atout sur la rapidité de l'expédition comparée aux revendeurs.



Le MacBook Air 2022 est doté d’un tout nouveau design ultra fin et offrant des performances sans précédent grâce à la puce M2. Mieux, il intègre un plus grand écran Liquid Retina de 13,6 pouces, une caméra FaceTime HD 1080p dans l'encoche, un système audio de quatre haut-parleurs, la recharge MagSafe et est désormais disponible en quatre finitions : argent, gris sidéral, minuit et lumière stellaire.

