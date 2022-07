MacBook Air M2 : précommande le 8 juillet et lancement le 15 juillet (OFFICIEL)

Lors de l'Apple Event de la WWDC 2022, Apple avait expliqué que le nouveau MacBook Air M2 aurait un peu de retard sur la disponibilité par rapport au nouveau MacBook Pro. La firme de Cupertino avait indiqué un lancement pour le mois de juillet, cependant l'entreprise n'avait pas donné de dates précises. Aujourd'hui, Apple communique enfin les dates qu'attendaient les clients.

Préparez-vous, la précommande commence vendredi

Comme aperçu dans la vidéo de MKBHD, Apple a annoncé aujourd'hui que les clients pourront commander le nouveau MacBook Air à partir du vendredi 8 juillet à 14 heures, heure de Paris. Le géant californien a annoncé qu'elle commencerait à livrer les produits aux consommateurs et à les rendre disponibles dans les magasins le vendredi 15 juillet.



Le MacBook Air 2022 est doté d’un tout nouveau design ultra fin et offrant des performances sans précédent grâce à la puce M2. Mieux, il intègre un plus grand écran Liquid Retina de 13,6 pouces, une caméra FaceTime HD 1080p dans l'encoche, un système audio de quatre haut-parleurs, la recharge MagSafe et est désormais disponible en quatre finitions : argent, gris sidéral, minuit et lumière stellaire.

Au niveau des performances, attendez-vous à être surpris, voici quelques atouts qui feront du MacBook Air M2 un succès mondial :

CPU 8 cœurs et un GPU 10 cœurs, le traitement des images RAW dans des applications comme Affinity Photo est près de 40 % plus rapide que sur la génération précédente.

Les jeux aux graphismes exigeants comme Baldur's Gate 3 sont également près de 40 % plus rapides que sur le précédent MacBook Pro 13 pouces.

Grâce à sa puce M2, le MacBook Air pouces prend en charge jusqu’à 24 Go de mémoire unifiée (avec 50 % de bande passante mémoire en plus).

Grâce à la prise en charge du codage et décodage ProRes dans le moteur média de la puce M2, il est possible de lire simultanément jusqu'à 11 flux vidéo ProRes 4K et jusqu’à deux flux vidéo ProRes 8K.



Le MacBook Air M2 sera disponible en précommande sur l'Apple Store en ligne et chez les revendeurs dès vendredi au tarif de 1499€ et 1849€ dans la version la plus coûteuse.

On retrouvera l'ordinateur Apple en vente :

