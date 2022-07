MacBook Air M2 : une vidéo de MKBHD donne la date du 8 juillet pour les précommandes

Le nouveau MacBook Air M2 a été annoncé le mois dernier lors de la WWDC 2022. Cependant, contrairement au MacBook Pro M2, Apple n'a pas précisé quand le nouvel ultra portable arrivera dans en magasins. La société a simplement parlé du mois de juillet pour le lancement commercial. Mais grâce à une information bien cachée dans l'une des vidéos de MKBHD, nous avons maintenant un indice que le lancement du MacBook Air M2 est imminent.

La presse sera avertie le 7 juillet

En effet, la dernière vidéo de MKBHD - qui est un test du ROG Phone 6 Pro - pourrait avoir divulgué la date de sortie du MacBook Air 2022. À un moment, Marques Brownlee montre le widget calendrier sur l'écran d'accueil du téléphone, nous pouvons clairement voir un événement "Apple MBA Briefing" prévu pour le jeudi 7 juillet.

Pour ceux qui ne le savent pas, Apple invite certains membres de la presse à un briefing sur les nouveaux produits quelques jours avant leur sortie en magasin. Mieux, la vidéo de MKBHD affiche un second évènement nommé "MacBook Air Embargo" et prévu pour le 14 juillet.



Un rapport de la semaine dernière a révélé qu'Apple a prévu de lancer le MacBook Air 2022 dans les magasins le 15 juillet, avec des précommandes commençant une semaine plus tôt, le 8 juillet. La vidéo MKBHD confirme à peu près que les précommandes du nouvel ordinateur portable commenceront ce vendredi avec le lancement officiel la semaine prochaine. Les premiers tests et avis devraient être publiées un jour avant la date de sortie officielle, soit le 14 juillet.

Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous (notamment à 2m26) :

Les nouveautés du MacBook Air M2

Le MacBook Air 2022 a été complètement redessiné avec des bords plus plats, similaires à ceux des MacBook Pro 14 et 16 pouces plus chers - mais dans un corps beaucoup plus fin. L'écran de 13,6 pouces est maintenant bord à bord, et il a une encoche sur le dessus avec une caméra frontale 1080p.



À l'intérieur, le MacBook Air 2022 est équipé de la puce M2 d'Apple, qui est environ 20 % plus rapide que la puce M1 d'entrée de gamme. M2 permet également au nouveau MacBook Air de prendre en charge jusqu'à 24 Go de RAM unifiée, ainsi que jusqu'à 2 To de stockage. En plus de deux ports USB-C, le MacBook Air M2 dispose également d'un connecteur MagSafe pour la recharge.



MacBook Air 2022 sera disponible dans les coloris argent, gris sidéral, champagne et bleu minuit.