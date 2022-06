MacBook Air M2 : un lancement prévu pour le 15 juillet (rumeur)

À la WWDC 2022, Apple a présenté deux MacBook avec la fameuse puce nouvelle génération baptisée "M2". Le MacBook Pro est déjà disponible depuis plusieurs jours, mais le MacBook Air est quant à lui en retard, puisque Apple a choisi de réaliser un lancement en différé. Si la date de disponibilité n'est pas encore officiellement dévoilée, le média MacRumors vient de communiquer plus d'informations à ce sujet.

Les précommandes seront prises en compte dès le 8 juillet

Apple ne dit rien, mais les revendeurs qui sont au courant à l'avance pour préparer la présentation et faire de la place dans les stocks sont eux bien plus bavards.

Selon de récentes informations, Apple organiserait l'arrivée du MacBook Air M2 de cette façon :

Ouverture de la phase de précommande : le 8 juillet à 14h00

Lancement du produit et des commandes : le 15 juillet

Évidemment, ces informations ne sont pas encore officialisées, mais cela tient la route, puisqu'Apple a prévu une commercialisation pour juillet 2022 et que les précommandes et lancements ont toujours l'habitude de se réaliser un vendredi !

Pour ceux qui ont raté l'annonce, le MacBook Air M2 proposera la puce M2 accompagnée d'un CPU 8 cœurs (4 dédiés à la performance et 4 autres qui s'occuperont de la haute efficacité énergétique) et d'un Neural Engine 16 cœurs.

Seule différence entre les deux modèles, c'est que le MacBook Air M2 à 1499€ possèdera un GPU à 8 cœurs, quand celui commercialisé à 1849€ aura un GPU à 10 cœurs.



Ce nouveau MacBook Air aura un écran rétroéclairé par LED de 13,6 pouces avec une résolution native de 2560 x 1664 pixels. On retrouvera une luminosité allant jusqu'à 500 nits et la technologie True Tone.



La grande nouveauté se trouve sur les connectiques, Apple a permis au port MagSafe de faire son retour, un port qui avait été supprimé dans le passé, mais qui manquait énormément aux utilisateurs Apple.

