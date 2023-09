Le remake Resident Evil 4 est en précommande sur iPhone, iPad et Mac !

Après avoir révélé la date de sortie de Resident Evil Village ce week-end, Capcom a révélé les prix japonais des prochains portages iOS et iPadOS de ce dernier, ainsi que de Resident Evil 4 Remake. Dans la foulée, les précommandes ont été lancées pour Resident Evil 4 Remake, confirmant le prochain DLC qui arrivera avec le jeu, ainsi que la taille de téléchargement et d'autres détails pour le portage mobile du chef-d'œuvre d'aventure/horreur.

Resident Evil 4 revient encore meilleur

Resident Evil 4 Remake a fait ses débuts sur PS4, PS5, Xbox Series X|S et Steam en début d'année, et son extension "Separate Ways" a été ajoutée il y a peu sur ces mêmes plateformes. La suite nommée "Mercenaries", est également prévue.

Six ans se sont écoulés depuis la catastrophe biologique de Raccoon City. L'agent Leon S. Kennedy, l'un des survivants du drame, est envoyé secourir la fille du président qui a été kidnappée. Son enquête le mène jusqu'à un village européen isolé, dont les habitants cachent un effroyable secret. Et ainsi se lève le rideau d'une histoire de sauvetage audacieux et d'horreur atroce, où se mêlent vie, mort, terreur et catharsis.

Avec un gameplay modernisé, une histoire revisitée et des graphismes ultra détaillés, Resident Evil 4 est probablement l'un des meilleurs jeux de tous les temps.



Vous pouvez voir Resident Evil 4 Remake en action sur iPad au TGS 2023 à environ 15 minutes dans la vidéo ci-dessous, suivi de "RE Village" :

La vidéo confirme que les DLC "Mercenaries" et "Separate Ways" sont en préparation pour les plateformes Apple. Resident Evil 4 Remake nécessite iOS 17 ou une version ultérieure avec une puce A17 Pro sur iPhone (donc seulement les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max pour l'instant), iPadOS 17 avec une puce M1 ou une version ultérieure sur iPad, et macOS 13.0 avec une puce M1 ou une version ultérieure sur Mac. Sur Mac, la taille du téléchargement est de 19,3 Go sur l'App Store, mais de seulement 700 Mo sur iOS, étrangement. La version iOS aura probablement le téléchargement complet du jeu après l'achat de l'application.



Parlons maintenant de la question qui fâche, le prix. Si le téléchargement est gratuit, tout comme le début de l'aventure, ensuite il faudra payer le prix fort. Le déverrouillage complet du jeu Resident Evil 4 Remake coûte 69,99 € et le pack DLC supplémentaire (pour passer en version Deluxe) coûte 19,99 €. Le prix de Separate Ways sera probablement de 9,99 €, bien que l'achat dans l'application ne soit pas listé sur l'App Store pour le moment.



En outre, les précommandes pour la version iOS et iPadOS de Resident Evil Village n'ont pas encore été lancées. Allez-vous essayer Resident Evil 4 Remake sur iPhone, iPad ou Mac ?

Télécharger le jeu Resident Evil 4