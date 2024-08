Environ 180 000 Vision Pro précommandés en 48 heures

Le lancement récent des précommandes du Vision Pro par Apple a suscité des réactions mitigées d'après Ming-Chi Kuo. L'éminent analyste soulignant à la fois les forces et les faiblesses des stratégies de marketing et de production du géant californien.



Si la rupture de stocks rapide a démontré une demande importante, la faible fluctuation des délais inquiète certains spécialistes.

Une demande qui retombe comme un soufflé ?

En analysant les stocks de précommandes et les délais d'expédition, Kuo estime qu'Apple a vendu entre 160 000 et 180 000 unités de Vision Pro au cours du premier week-end de précommandes. Cette forte demande, qui s'est traduite par des délais d'expédition de 5 à 7 semaines dans les heures qui ont suivi le lancement, a été principalement alimentée par les fans inconditionnels. Mais contrairement aux iPhone par exemple, dont les délais d'expédition augmentent généralement de manière constante pendant 24 à 48 heures après l'ouverture des précommandes, les délais d'expédition du Vision Pro sont restés inchangés après leur hausse initiale. Cette stagnation laisse présager d'une demande bien plus faible au-delà du cercle des fan boys.

L'épuisement immédiat des stocks dès l'ouverture des précommandes confirme les prévisions antérieures. Toutefois, l'incapacité à maintenir une augmentation régulière de la demande de précommandes est une préoccupation majeure et confirme également les inquiétudes antérieures quant à la possibilité de maintenir l'intensité de la demande.

Bien que certains confrères ont indiqué que les partenaires de la chaîne d'approvisionnement, comme Luxshare, devaient faire des heures supplémentaires pour répondre à la demande, cela refléterait finalement davantage la nécessité d'améliorer l'efficacité de la production qu'autre chose.



Toutefois, Kuo maintient sa prévision de production du casque sur l'année avec un objectif de 500 000 unités. Reste à savoir si tous les marchés répondront de la même manière que les États-Unis. Oui, le Vision Pro n'est pour le moment disponible qu'outre-Atlantique.



Pour le moment, les premiers chiffres confirment qu'il s'agit d'un produit de niche. Malgré la vaste base d'utilisateurs d'Apple, qui compte plus de 1,2 milliard d'utilisateurs actifs, dont probablement plus de 100 millions sur le marché local, seul une infirme partie s'est laissée séduire par l'ordinateur spatial. Mettre un casque sur la tête pour travailler ou se divertir n'est pas pour tout le monde.

Apple dispose d'une base d'utilisateurs massive de plus de 1,2 milliard d'utilisateurs actifs. Tant qu'environ 0,007 % des utilisateurs sont prêts à l'acheter après l'avoir précommandé, le Vision Pro peut être épuisé après l'ouverture des précommandes. À l'heure actuelle, Vision Pro reste donc un produit de niche.

Lancement le 2 février

L'Apple Vision Pro sortira officiellement le 2 février aux États-Unis, au prix de 3 499 $. Comme vu la semaine dernière, la fiche technique, les options et autres accessoires sont connus, tout comme les applications préinstallées, les premiers jeux spatiaux, les films 3D ou encore les limites d'utilisation hors USA.