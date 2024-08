Préparez votre prochain parcours avec Immersion Golf sur Vision Pro

Vous jouez au golf et vous avez un Apple Vision Pro ? Alors il vous faut télécharger l'application « Immersion Golf » de Tag Heuer. Celle qui a été développée par l'horloger suisse permet aux amateurs de golf de passer à la vitesse supérieure grâce à des cartes détaillées en 3D de près de 40 000 parcours dans le monde entier.

Découvrez Immersion Golf

TAG Heuer se vante en effet de proposer l'outil ultime pour amener votre jeu de golf au niveau supérieur. L'idée est de vous permettre de connaître chaque détail du parcours, avant d'aller sur le green, confortablement installé dans votre canapé, Vision Pro sur la tête.



Cet outil ne s'arrête pas là et propose aussi de revivre vos précédentes sessions, remplaçant en quelque sorte votre entraineur.

L'innovation, la précision et la passion sont le cœur et l'âme de TAG Heuer Golf, un outil construit par des golfeurs pour des golfeurs.

Immersion Golf vous offre une expérience unique qui vous permet de :

Planifier vos parcours à l'avance : Plongez-vous dans la préparation de votre prochain parcours de golf en explorant le tracé détaillé et en anticipant les obstacles. Mieux, vous pouvez visualiser le résultat potentiel de chaque coup en choisissant le club le mieux adapté à votre stratégie. De quoi poser le pied sur le premier tertre de départ plus que confiant.

: Plongez-vous dans la préparation de votre prochain parcours de golf en explorant le tracé détaillé et en anticipant les obstacles. Mieux, vous pouvez visualiser le résultat potentiel de chaque coup en choisissant le club le mieux adapté à votre stratégie. De quoi poser le pied sur le premier tertre de départ plus que confiant. Explorer des parcours emblématiques du monde entier : Grâce à Immersion Golf, découvrez et familiarisez-vous avec les tracés de parcours de golf légendaires, où qu'ils se trouvent dans le monde. Que vous rêviez de jouer sur les greens les plus prestigieux ou que vous souhaitiez simplement explorer de nouveaux horizons, cette fonctionnalité vous offre une perspective unique sur chaque parcours.

: Grâce à Immersion Golf, découvrez et familiarisez-vous avec les tracés de parcours de golf légendaires, où qu'ils se trouvent dans le monde. Que vous rêviez de jouer sur les greens les plus prestigieux ou que vous souhaitiez simplement explorer de nouveaux horizons, cette fonctionnalité vous offre une perspective unique sur chaque parcours. Revivre vos meilleurs moments : Revivez les parcours et les coups que vous avez enregistrés lors de vos précédentes parties. Connectez-vous à votre compte TAG Heuer Golf pour importer les données de vos parcours déjà joués depuis votre application mobile, votre montre connectée ou votre Apple Watch. Cette fonctionnalité vous permet de visualiser les coups que vous avez frappés, d'analyser vos performances passées et de vous préparer encore mieux pour vos futurs défis. Les professeurs ne vont pas aimer cette application !

En clair, Immersion Golf et l'Apple Vision Pro ont le potentiel pour transformer les sessions de golf. Vous pourrez affiner votre stratégie, revivre vos plus beaux coups, et découvrir de nouveaux parcours depuis chez vous. Une application qui va de paire avec PING, une app pour swinger comme un pro, ou tout simplement Tag Heuer Golf sur iOS et watchOS.

Télécharger l'app gratuite Immersion Golf