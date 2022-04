Le Studio Display et le Mac Studio affichent des délais d'expédition en hausse

Fraichement commercialisés, les Mac Studio et Studio Display ont fait beaucoup de bruit dans les médias, ce qui a probablement aidé Apple à générer plus de commandes. À seulement quelques semaines de disponibilité de ces deux nouveaux produits, Apple rencontre déjà des difficultés de stocks, on retrouve sur l'écran haut de gamme comme le nouveau Mac des délais d'expédition qui peuvent grimper jusqu'à... 10 semaines !

Apple n'a pas de mal à convaincre

Comme à son habitude, la firme de Cupertino a choisi de ne pas dévoiler la tendance actuelle concernant les ventes du Studio Display et du Mac Studio. Pour avoir tout de même un petit aperçu de la demande, il est intéressant d'observer les délais d'expédition et de livraison sur l'Apple Store en ligne.

Évidemment, cette information n'est pas des plus fiables, puisque les délais élevés pourraient être liés à des problèmes de stocks, mais c'est la seule indication qu'on puisse obtenir.

Quand on regarde de plus près, voici ce qu'on constate sur l'Apple Store en ligne en France :

Studio Display - Verre standard avec support à inclinaison réglable : 8 à 10 semaines de délai

Studio Display - Verre standard avec support à inclinaison et hauteur réglables : 8 à 10 semaines de délai

Studio Display - Verre standard avec Kit de montage VESA : 8 à 10 semaines de délai

Studio Display - Verre nano-texturé avec support à inclinaison réglable : 8 à 10 semaines de délai

Studio Display - Verre nano-texturé avec support à inclinaison et hauteur réglables : 8 à 10 semaines de délai

Studio Display - Verre nano-texturé avec Kit de montage VESA : 8 à 10 semaines de délai

En ce qui concerne les Mac Studio, la tendance est légèrement meilleure, mais on retrouve également des délais d'expédition qui ne sont clairement pas maîtrisés et qui pourraient encore empirer dans les prochains jours :

Mac Studio CPU 10 cœurs / GPU 24 cœurs et Neural Engine 16 cœurs : livraison estimée entre le 26 avril et le 4 mai 2022

Mac Studio CPU 20 cœurs / GPU 48 cœurs et Neural Engine 32 cœurs : livraison estimée entre le 19 mai et le 27 mai 2022

Pour les plus impatients, il est quelquefois possible d'avoir une livraison plus rapide quand vous choisissez le retrait de votre commande dans un Apple Store. L'autre solution est de se rapprocher des revendeurs comme la Fnac, Darty, Boulanger... Ils proposent parfois des délais de livraison plus rapides, tout dépend après le stock qui est réceptionné, il se fait en général au compte-gouttes.