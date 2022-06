Studio Display : les réparations sont désormais possibles en Apple Store

⏰ Il y a 1 heure

Julien Russo

Vendre un nouveau produit et ne pas assurer immédiatement les réparations dès sa disponibilité, c'est une attitude assez rare chez Apple, mais c'est pourtant ce qui s'est passé avec le Studio Display. Après plusieurs mois sans réparation possible, l'écran haut de gamme d'Apple est désormais éligible aux réparations en Apple Store et dans les centres de services agréés Apple.

Le Studio Display est pris en charge

Selon une note interne interceptée par MacRumors, tous les Apple Store et centres de services agréés Apple peuvent dès maintenant commander les pièces nécessaires pour des réparations sur le Studio Display en cas de demande d'un client.

Le changement n'est pas vraiment immédiat, il devrait être effectif au cours de la semaine aux États-Unis et à l'international.



Depuis mars 2022 (mois de lancement du Studio Display) Apple a évidemment été confronté à plusieurs sollicitations pour des réparations, mais l'entreprise ne proposait que des remplacements par un nouveau modèle. En soi, cela n'a pas créé de mécontentement de la part des consommateurs, car repartir avec un nouvel écran plutôt qu'attendre une réparation est toujours quelque chose de positif.

Pour rappel, le Studio Display offre des caractéristiques qui font clairement rêver... On retrouve : un écran Retina 5K de 27 pouces, une luminosité de 600 nits, la prise en charge d'un milliard de couleurs, l'intégration de la technologie True Tone, une caméra ultra-grand-angle de 12 mégapixels, la fonction "Dis Siri" et la prise en charge du Dolby Atmos.

