Sony a vendu 19 millions de PS5 depuis son lancement

⏰ Il y a 1 heure

Alban Martin

Sony a annoncé qu'elle n'a vendu que 2 millions d'unités de PlayStation 5 au dernier trimestre de 2021, ce qui porte son total à 19,3 millions. Il s'agit d'un chiffre considérablement plus bas que celui du 4e trimestre de l'année dernière, où elle avait vendu 3,3 millions d'unités. La société a néanmoins réussi à augmenter ses ventes de jeux, avec 70,5 millions de titres PS4/PS5 vendus contre 61,4 millions il y a un an, dont 14,5 millions de jeux first party contre 7,9 millions au troisième trimestre.

Une baisse des ventes due à la pénurie

Dans l'ensemble, sa division Game & Network Services (GSN) a gagné 665 milliards de yens (5,1 milliards de dollars) ce trimestre, en légère hausse par rapport à l'année dernière. Les ventes pour l'ensemble de l'année 2021 sont restées stables, en hausse de seulement 2 % par rapport à 2020, et les bénéfices ont également peu changé.



Ces chiffres publiés signifient que la PS5 prend toujours plus de retard sur la PS4 en termes de ventes, puisqu'elle s'est vendue à 3,1 millions d'unités de moins que la PS4 au même moment. Sony avait prévenu de l'imminence de cette situation, attribuant le manque de ventes non pas à la demande des clients, mais à son incapacité à fabriquer suffisamment d'unités en raison de la pénurie de puces qui touche tous les secteurs, la high-tech et les véhicules notamment.

La bonne nouvelle est que Sony s'attend à ce que les choses s'améliorent rapidement. Le nippon, prévoit une augmentation de 34 % de son chiffre d'affaires au prochain trimestre, pour atteindre 929 milliards de yens (7,13 milliards de dollars), grâce à un meilleur approvisionnement en pièces et à une augmentation des ventes de jeux tiers. Sony lancera également les services PlayStation Plus Extra et Premium, son pendant de Xbox Game Pass, en juin. Bien que le nombre d'abonnés à PS Plus soit resté stable, les nouveaux niveaux d'abonnement pourraient contribuer à attirer des joueurs au prochain trimestre et au-delà. N'oublions pas non plus des mises à jour intéressantes de la PS5 comme dernièrement avec la technologie VRR.



D'ailleurs, si vous n'avez toujours pas réussi à mettre la main sur une PS5, sachez qu'Amazon doit en remettre en vente sur cette page cette semaine d'après nos informations.