Sony annonce la VRR pour cette semaine sur PS5 avec 15 jeux compatibles

⏰ Il y a 1 heure

Alban Martin

1



Comme prévu il y a quelques mois, Sony s'apprête à introduire une fonctionnalité très attendue par les joueurs de PlayStation 5, le taux de rafraîchissement variable. La VRR sera déployée dans la prochaine mise à jour logicielle, qui sera disponible dans le monde entier cette semaine. Et pour en profiter, le constructeur japonais liste les premiers jeux compatibles.

Enfin le "Variable Refresh Rate" sur PS5

Dix-huit mois après le lancement de la PS5, Sony vient de concrétiser une promesse datant de novembre 2020, à savoir activer la technologie Variable Refresh Rate (VRR) sur sa console.



Comme l'indique Sony, le VRR synchronise dynamiquement la fréquence de rafraîchissement de l'écran avec la sortie graphique de la console PS5. Cela améliore les performances visuelles des jeux en minimisant ou en éliminant les artefacts visuels, tels que les problèmes de cadence d'images et de déchirure d'écran. Les jeux PS5 déjà sortis peuvent être entièrement optimisés pour le VRR par le biais d'un patch de jeu et les futurs jeux pourraient inclure le support VRR au lancement. Bien évidement, il faut également des téléviseurs et moniteurs compatibles avec le VRR HDMI 2.1, ainsi qu'un câble HDMI 2.1.

Aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer que la prise en charge du taux de rafraîchissement variable (VRR) commencera à être déployée dans le monde entier pour les joueurs de la PS5 cette semaine.

Dans les semaines à venir, les versions PS5 de ces titres recevront des patchs de jeu permettant la prise en charge du VRR :

Astro's Playroom

Call of Duty : Vanguard

Call of Duty : Black Ops Cold War

Deathloop

Destiny 2

Devil May Cry 5 Special Edition

DIRT 5

Godfall

Marvel's Spider-Man Remastered

Marvel's Spider-Man : Miles Morales

Ratchet & Clank : Rift Apart

Resident Evil Village

Tiny Tina's Wonderlands

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Tribes of Midgard

D'après le géant nippon, ce ne sont là que quelques-uns des titres PS5 qui bénéficieront de la prise en charge du VRR. On espère notamment voir des titres comme Gran Turismo 7 ou FIFA 22 en profiter dans les prochaines semaines.

Comment activer la VRR ?

Une fois que vous aurez reçu la mise à jour en question, le VRR sera automatiquement activé pour les jeux pris en charge si votre console PS5 est connectée à un téléviseur ou un moniteur PC compatible avec le VRR HDMI 2.1. Vous pouvez également le désactiver sous "Écran et vidéo" dans les paramètres du système.



En option supplémentaire, vous pouvez également choisir d'appliquer le VRR aux jeux PS5 qui ne le prennent pas en charge. Cette fonction peut améliorer la qualité vidéo de certains jeux. Si cela entraîne des effets visuels inattendus, vous pouvez désactiver cette option à tout moment.