Steam va indiquer les jeux compatibles avec les manettes PlayStation

La boutique Steam vous indiquera bientôt si un jeu est compatible avec les manettes DualSense ou DualShock de Sony.



Bonne nouvelle pour les joueurs PC et PlayStation puisque la société Valve a publié une mise à jour pour les développeurs cette semaine, annonçant que la fonctionnalité serait mise en place dans le magasin Steam et l'application de bureau à partir du mois d'octobre.

Steam améliore la visibilité du support des manettes

Au-delà de ce changement d'affichage, Valve laisse entendre que d'autres fonctionnalités adaptées aux manettes pourraient être ajoutées à Steam. "Il s'agit de la première étape pour aider les joueurs à trouver des jeux qui prennent en charge les manettes de jeux vidéo les plus couramment utilisées sur PC", a écrit la société.

Les développeurs devraient maintenant voir un nouveau questionnaire dans Steamworks, les outils de création de jeux de Valve pour son omniprésente vitrine numérique. Ce questionnaire permet aux développeurs de préciser si leur jeu offre une prise en charge totale ou partielle des manettes Xbox, DualShock et DualSense. Valve précise que les filtres afficheront également le niveau d'utilisation de chaque manette PlayStation, ce qui permettra aux joueurs de savoir quelles sont les manettes les plus utilisées. Ce dernier point est vraiment intéressant pour les éditeurs. Si la manette Dualsense est la plus représentée sur un jeu qui n'a pas été complètement optimisé pour cette dernière, cela donnerait une piste d'amélioration.



Justement, la société américaine explique cette décision par le nombre croissant de joueurs utilisant des manettes PlayStation. L'utilisation des manettes Sony est passée de 11 % des sessions en 2018 à 27 % aujourd'hui. Valve ajoute que, depuis 2017, plus de 87 millions d'utilisateurs de Steam ont joué au moins une fois avec une manette. Parmi ce groupe, 69 % ont utilisé "une certaine version des manettes Xbox", tandis que le reste a utilisé "un mélange de manettes PlayStation, de Switch Pro Controllers et de centaines d'autres appareils."



Qui utilise Steam parmi vous ? Est-ce que vous avez testé la Steam Deck ?