Les jeux Steam VR sont enfin accessibles sur Vision Pro grâce à l'app iVRY

L'Apple Vision Pro est un produit formidable pour une expérience optimale dans l'informatique spatial. Cependant, ce type de produit n'est rien sans le contenu tiers, son principal atout qui fera que vous ne vous lasserez jamais d'utiliser votre Vision Pro. Si on retrouve une masse de développeurs qui se sont lancés dans l'aventure visionOS et qui proposent déjà des applications sur l'App Store, une nouvelle application va probablement faire toute la différence, il s'agit d'iVRY, une app qui intègre nativement Steam et donc les jeux VR qu'on retrouve sur les PC.

Steam VR sur le Vision Pro

L'Apple Vision Pro sera officiellement disponible en France dès le 12 juillet 2024, si vous cherchez encore des raisons d'investir la colossale somme de 3999€, nous avons peut-être une bonne nouvelle pour vous qui va faire toute la différence. En effet, le Vision Pro bénéficie depuis quelques jours de l'application iVRY qui est disponible au tarif de 9,99€ (pour l'accès complet). Les jeux en réalité virtuelle viennent ainsi s'ajouter au porno en VR, récemment rendu accessible dans le navigateur du casque d'Apple.



L'application "iVRY" sur l'Apple Vision Pro vous permet de transformer votre ordinateur spatial en un dispositif de réalité virtuelle compatible avec votre PC (oui oui, vous avez bien lu...), ce qui offre une expérience immersive pour les jeux et autres applications VR, tout en utilisant les capacités avancées de suivi et de rendu graphique de l'Apple Vision Pro.

Grâce à iVRY, vous pouvez accéder à une bibliothèque étendue de jeux VR (dont ceux de Steam VR), optimiser les paramètres pour une performance fluide et profiter de la haute résolution et du champ de vision large de l'Apple Vision Pro. De plus, l'application facilite une connexion sans fil stable, réduisant les câbles et améliorant la mobilité, tout en assurant une faible latence.



Avec iVRY sur visionOS, les utilisateurs peuvent accéder à des jeux Steam VR comme Half-Life Alyx, Best Saber, The Elder Scrolls : Skyrim VR, No Man's Sky ou encore Superhot VR.



Le développeur derrière l'application affirme que la majorité des jeux qui fonctionnent déjà sur Oculus Rift ou encore HTC Vive peuvent fonctionner sur l'Apple Vision Pro, cependant, l'absence de manettes fournies avec le Vision Pro peut s'avérer être un handicap sur certains jeux qui ne prennent pas en compte les gestes de visionOS. Vous pouvez heureusement connecter une manette DualSense ou Xbox.

