Des milliers de jeux et d'apps classiques en fuite grâce à TestFlight

Une énorme fuite de TestFlight a permis la réapparition de milliers d'applications et de jeux iOS dits "classiques". Des titres comme le premier Angry Birds ou l'annulé Infinity Blade Dungeons sont téléchargeables, comme l'indique Eurogamer. Un grand nombre de fichiers .API ont été archivés sur Wayback Machine et partagés anonymement sur X, le nouveau nom de Twitter.

Un goût de nostalgie avec la fuite TestFlight

Le total de 1,2 To, baptisé "teraleak", est donc une véritable aubaine pour les nostalgiques, d'autant plus que de nombreuses applications anciennes ne peuvent plus être téléchargées sous quelque forme que ce soit.

Les fichiers, qui comprennent des prototypes et des versions bêta d'applications et de jeux, datent de 2012 à 2015 et sont antérieurs à l'acquisition de TestFlight par Apple. Il semble que le contenu provienne d'un serveur de stockage en nuage dont la configuration était erronée. Selon la le site archive.org, le cache a été téléchargé par Archive Team en mars 2015 depuis l'ancien site TestFlightApp.com et semble être passé inaperçu depuis lors.



C'est le compte @teraleak qui a partagé les fichiers de jeux et d'applications en question, et jusqu'à présent, certains des titres qui sont apparus comprennent des versions inédites d'Angry Birds, le jeu annulé Infinity Blade Dungeons, un prototype de Sonic Dash, et plus encore.

Angry Birds prototype threadhttps://t.co/sRIeiIiLIi — TestFlight Leak Information (@teraleak) December 17, 2023

De nombreux jeux et applications ont été retirés de l'App Store et ne peuvent plus être téléchargés auprès d'Apple. Les téléchargements effectués à partir des fichiers ayant fait l'objet de la fuite ne pourront pas fonctionner sur les appareils modernes, mais des solutions de contournement existent déjà comme nos articles touchHLE sur Mac, télécharger des apps incompatibles avec les vieux iPhone ou encore PlayCover sur Mac.