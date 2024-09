Les Galaxy Z Flip 6 et Galaxy Ring en fuite grâce à la FCC

Samsung devrait présenter ses nouveautés en juillet prochain, profitant des JO 2024 pour tenir une conférence à Paris. Parmi les appareils attendus, le smartphone Galaxy Z Flip 6 et la bague Galaxy Ring viennent de faire l'objet d'une fuite. Grâce aux dépôts règlementaires faits auprès de la FCC (Commission fédérale des communications), nous connaissons quelques détails intéressants sur la batterie intégrée.

Le Galaxy Z Flip 6

D'après les documents, réperés par MySmartPrice, le Galaxy Z Flip 6 bénéficie d'une capacité de batterie légèrement supérieure à celle du Z Flip 5.



La batterie du Z Flip 6 est évaluée à 3 790 mAh, soit un peu plus que les 3 700 mAh annoncés par Samsung pour le Z Flip 5. En supposant que cela se traduise par une meilleure autonomie de la batterie - ce qui n'est pas sûr - il pourrait s'agir d'un changement léger mais bienvenu pour un téléphone qui ne change pas beaucoup par ailleurs, du moins à en juger par les rendus du Z Flip 6 qui ont fuité plus tôt dans l'année. Il s'agit, une fois de plus, d'une itération mineure.



On attendait plus une batterie de 4 000 mAh, ce ne sera finalement pas le cas. L'autre nouveauté devrait être la charnière, plus évoluée.

La Galaxy Ring

Quant à la Galaxy Ring, la bague intelligente qui permettra de suivre la santé des clients, il semble aller de la taille 5 à la taille 12. Cela correspond aux tailles de l'anneau Evie, et pratiquement identique à celles de l'Oura Ring Gen 3, qui commence à 6 et va jusqu'à 13.



La capacité de la batterie de la Galaxy Ring, officiellement annoncée par Samsung en juillet dernier, semble classique, allant de 17mAh à 22mAh, en fonction de la taille. À titre de comparaison, le dernier Oura Ring a une capacité de 15mAh à 22mAh et peut tenir jusqu'à sept jours entre deux charges.



Lors du lancement des Galaxy Flip 5, les responsables de Samsung ont déclaré que leur anneau pouvait tenir jusqu'à neuf jours. À confirmer.



Rappelons qu'Apple travaille aussi sur une Apple Ring, mais nous n'avons toujours pas eu de fuite probante à ce sujet.